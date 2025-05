Un amore che cresce

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte e volto noto della televisione italiana, ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita durante un’intervista nel podcast “Non lo faccio per moda”. La giovane mamma ha parlato con sincerità del suo legame con Goffredo Cerza, rivelando che il matrimonio è in programma per il 2026, anno in cui compirà 30 anni. La proposta di matrimonio, avvenuta in un’atmosfera da sogno a Londra, ha visto il piccolo Cesare come testimone, rendendo il momento ancora più speciale.

La maternità come rivoluzione personale

Essere madre ha rappresentato per Aurora una vera e propria trasformazione. Nel podcast, ha raccontato come la nascita di Cesare l’abbia portata a rivedere il suo rapporto con il corpo e con se stessa. “Dopo il parto, ho imparato ad accettarmi”, ha dichiarato, sottolineando come le insicurezze siano state sostituite da una nuova consapevolezza. Oggi, Aurora si sente più libera e centrata, un cambiamento che ha influenzato anche il suo approccio all’educazione del figlio.

Educazione e tecnologia: un tema delicato

Un aspetto che Aurora ha affrontato con fermezza è l’educazione del piccolo Cesare, che cresce senza smartphone o tablet. “L’eccesso di tecnologia è un problema reale”, ha affermato, evidenziando la necessità di proteggere i bambini da un uso eccessivo dei dispositivi. La sua posizione è chiara: “Ci vorrebbe una legge per vietare i device a scuola”. Questo approccio riflette il desiderio di Aurora di garantire una crescita sana e equilibrata per il suo bambino, lontana dalle distrazioni digitali.

Il legame con i genitori e la ricerca di stabilità

Crescere con genitori famosi come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è stato facile per Aurora. Ha condiviso le sue esperienze, riconoscendo che, sebbene i suoi genitori siano fantastici, la loro disponibilità è limitata a causa dei loro impegni lavorativi. Per garantire stabilità a Cesare, Aurora ha scelto di affidarsi a una tata, mantenendo comunque un forte legame affettivo con i suoi genitori.

Un futuro in televisione

Oltre alla maternità, Aurora ha grandi sogni per il suo futuro professionale. “Sogno di tornare in televisione”, ha dichiarato, esprimendo il desiderio di avere un programma tutto suo o di cimentarsi nel teatro. Dopo aver avuto un assaggio del mondo del cinema, Aurora sente che il suo momento sta per arrivare e non vede l’ora di tornare sotto i riflettori.