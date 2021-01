Le labbra secche e screpolate sono uno degli scogli dell’inverno, da superare utilizzando dei rimedi efficaci e effettuando un’accurata lipcare: i consigli e i migliori prodotti da utilizzare.

Labbra secche e screpolate

Il freddo e il vento, ma anche l’uso costante della mascherina, mettono a dura prova le nostre labbra.

Soprattutto in inverno quindi si rende necessario l’uso di alcuni prodotti e rimedi che evitino l’insorgenza di secchezza e screpolature, che spesso portano alla nascita di fastidiosi e dolorosi taglietti. La pelle della bocca è infatti, assieme a quella del contorno occhi, una delle più sensibili del viso. Ciò è dovuto al fatto che il derma è, in questi punti, molto sottile e privo delle ghiandole sebacee, che sono come un mantello protettivo per il resto della pelle.

Il fenomeno delle labbra secche e screpolate insorge non solo a causa dei fattori atmosferici, ma anche a causa di disidratazione; continuo umettare con la saliva; carenza di vitamina; allergie o stati influenzali. In questi casi bisogna prendersene cura attuando alcuni rimedi utili a migliorare l’idratazione delle labbra e ad eliminare la pelle morta. La lipcare deve diventare un passaggio imprescindibile della nostra skincare invernale.

I migliori rimedi

Il primo step per evitare secchezza e screpolature è mantenere le labbra ben idratate: bere molta acqua – comportamento che favorisce anche il sistema immunitario – e assumere verdure e frutta in quantità.

Queste ultime permetteranno sia l’apporto di una gran quantità di acqua sia l’introduzione nell’organismo di vitamine e minerali fondamentali. Si rendono poi necessari alcuni trattamenti da adottare settimanalmente o quotidianamente. In particolare è buona norma effettuare uno scrub meccanico per le labbra, che deve essere delicato data la sottigliezza della pelle in questa zona del viso. In commercio ce ne sono di vario tipo, da quelli profumati a quelli più naturali, che permettono di esfoliare le labbra e mantenerle idratate e lucenti.

Per mantenere la giusta idratazione delle labbra non bisogna dimenticare l’uso di lipstick, creme o oli da applicare sulla zona quotidianamente. Clarins propone, ad esempio, l’olio Instant Light Lip Comfort Oil che dà grande sollievo alle labbra screpolate e le nutre in profondità, disponibile in vari gusti tra cui lampone e miele.

Un vero toccasana è il burro cacao di Burt’s Bees, il cui ingrediente principale è il miele e la cera d’api. Senza parabeni e con elementi naturali, è un prodotto di cui non si può fare a meno nelle rigide giornate invernali. Anche questo lipstick è possibile trovarlo in varie fragranze: dal classico miele al limone, melograno e anche zucca.

La Roche-Posay propone invece un prodotto fondamentale da utilizzare quando le labbra sono già screpolate e hanno dei dolorosi taglietti. Si tratta di Cicaplast Baume B5, un balsamo lenitivo e riparante con pantenolo e agenti antibatterici. Questo prodotto aiuta a guarire le aree irritate ed è adatto anche ai più piccoli.