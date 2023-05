L’11 maggio 2023 è andata in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023. Dopo il grande debutto della prima serata a salire sul palco sono stati i restanti 16 artisti. Emozioni, musica, spettacolo e ovviamente anche moda: vediamo meglio gli outfit che hanno caratterizzato la seconda serata del contest.

Moda ed Eurovision 2023: gli outfit della seconda semifinale

Manca davvero poco alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, ma prima di potere parlare di quella, è giusto soffermarsi un po’ sull’andamento fashion della seconda semifinale. Da sempre la moda è una delle grandi protagoniste dello show e anche nella serata dell’11 maggio 2023 è riuscita a fare parlare di sé, sia in positivo, sia in negativo.

Sono 16 gli artisti saliti sul palco di Liverpool e gli outfit hanno raccontato qualcosa per ognuno di essi. Se la prima serata aveva visto una bella manciata di audacia, di look spinti, di trame damascate e di cascate scintillanti, gli outfit della seconda semifinale hanno abbracciato una palette perlopiù total pink, bermuda, trasparenze di ogni tipo, corpetti scultura e tante zeppe.

Gli outfit pink alla seconda semifinale dell’Eurovision 2023

A entrare in scena per primo con il suo look rosa scintillante ci ha pensato Reiley, rappresentante della Danimarca. Il giovane cantante è salito sul palco indossando un completo giacca-pantalone rosa ricoperto interamente di cuori e di cristalli.

Segue il cantante belga Gustaph, che è salito sul palco dell’Eurovision indossando un paio di pantaloni alla turca total pink, giacca bianca, cappello a tesa larga abbinato e scarpe extra bold. Completo total pink anche per Theodor Andrei, rappresentante della Romania: giacca slacciata, bermuda, anfibi e calzettoni. Tutto rigorosamente pink con dettagli neri in contrasto. Anche il cantante del gruppo Joker Out (Slovenia) sceglie il rosa (più fucsia in realtà) e lo fa indossando un paio di pantaloni lucidi in stile anni Settanta abbinati a una camicia stampata over.

Bustier scultura, corsetti e zeppe bold: l’altra tendenza della seconda semifinale Eurovision 2023

Oltre al rosa, nettamente protagonista assoluto, specie sugli uomini, sono stati numerosi anche i corsetti e i bustier sfoggiati dalle cantanti. Si pensi ad esempio all’outfit sfoggiato da Blanca Paloma per la Spagna: bustier scultura monospalla tendente al bordeaux e pantaloni total white. Anche Mae Muller (Gran Bretagna) spinge sul pedale dell’audacia e punta tutto su un look total black: corsetto steccato effetto nude e tanta eleganza potente.

Elen Yeremyan AKA Brunette (Armenia) sfoggia un outfit quasi da principessa guerriera stilosa: niente tacchi per lei, ma cuissardes stringati e coordinati all’abito. Un intreccio di cuciture e lacci, un abito monospalla e un colore candido “sporco”: chapeau.

L’Austria di Teya & Salena è effetto pelle translucido con corsetti rossi e zeppe altissime.

Non sono ovviamente mancate le paillettes (anche sugli uomini, must have), altri bermuda ma sul beige, applicazioni luminose, abiti di seta svolazzante e colori sgargianti come l’arancione. Outfit considerati un pelo sottotono rispetto alla prima serata: che gli artisti si stiano preparando al gran finale? Chi può dirlo, non ci resta che attendere l’ultima serata, prevista per sabato 13 maggio 2023.