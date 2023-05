La Gialappa’s Band su Tv8 con un nuovo programma: quando inizia?

Il celebre gruppo comico della Gialappa’s Band sta per tornare con un nuovo show, dal titolo “GiallapaShow” su Tv8. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quando andrà in onda.

Gialappa’s Band su Tv8: quando?

La Gialappa’s Band sta per tornare in televisione con una grande novità. Marco Santin e Giorgio Gherarducci sono pronti a debuttare con un nuovo programma che andrà in onda su Tv8 a partire da domenica 21 maggio alle ore 21,30 e in simultanea su Sky Uno. Il programma si chiama “GialappaShow“. Santin e Gherarducci assicurano che il loro ritorno sarà “politically incorrect, ma non gratuitamente“.

Gialappa’s Band su Tv8: GialappaShow

Il nuovo programma “GialappaShow” è pronto a debuttare domenica 21 maggio. Non saranno però presenti tutti e tre i membri storici della Gialappa’s Band, infatti Carlo Taranto non ci sarà. Gli altri due membri del gruppo hanno rivelato, scherzando, che Carlo preferisce rimanere nella sua “reggia dorata” in Liguria. Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno voluto alla conduzione del programma il Mago Forest, il quale, per ogni puntata, sarà affiancato da una presenza femminile diversa. Nel cast del nuovo programma ci saranno anche altri volti noti, come Ubaldo Pantani, Marcello Cesena, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Inoltre saranno presenti alcuni comici per la prima volta con la Gialappa’s Band come Alessandro Betti, Toni Bonji e Valentina Barbieri. Nel corso delle puntate del “GialappaShow” vedremo la partecipazione dei Neri Per Caso, del Maestro Vittorio Cosma e di tanti altri ospiti che saranno coinvolti negli sketch dei comici.

Ma, cosa succederà in questo programma? Innanzitutto “GialappaShow” è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Luca Wilson, scritto da Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino e Claudio Fois. Alla regia troviamo Andrea Fantonelli.

In questo programmo, la Gialappa’s Band commenterà, con la loro nota ironia, i principali programmi televisivi, quali “MasterChef Italia”, “X Factor”, “Pechino Express”, “Ex On The Beach” oltre a importanti eventi sportivi e tormentoni del web. Santin e Gherarducci hanno l’obiettivo di ricevere almeno trenta denunce dopo la prima puntata. Queste le loro parole alla conferenza stampa di presentazione del programma:

“Saremo scorretti anche se mai gratuitamente, sapendo che andremo incontro a delle conseguenze. Chiunque ormai si offende, l’importante per noi è non uscire mai dal buon gusto e far ridere. Tra i nuovi personaggi, ad esempio, ci sarà Rapone che farà il portavoce del centrodestra: daremo voce al governo e alle sue nuove linee. Siamo sicuri che un pò di scalpore lo farà, ma lo farà anche la canzone di Balbontin e Ceccon. Branda Lodigiani farà delle televendite molto particolari nei panni di Orietta Berti, Valentina Barbieri farà Chiara Ferragni e Francesca Fagnani impegnata in interviste che quella vera non può fare: iniziamo con Ghandi. Ubaldo Pantani sarà Bruno Barbieri protagonista di un nuovo format “Quattro motel”, dove la gente ovviamente va a fare altro…”

Queste invece le parole di Forest: