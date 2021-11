È stato finalmente svelato il cast di LOL – Chi ride è fuori, show distribuito da Amazon Prime Video in cui chi ride viene eliminato. Il vincitore invece, riceverà il premio di 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Tra questi anche il famosissimo Mago Forest.

Scopriamo di più su di lui e sulla sua carriera.

Chi è il Mago Forest

All’anagrafe Michele Foresta, nasce a Nicosia (Sicilia), il 22 febbraio del 1961. Si trasferisce a Milano da giovanissimo, appena dopo aver ottenuto il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e nella capitale lombarda frequenta la scuola di mimo e teatro Quelli di Grock, fondata dall’attore e produttore cinematografico Maurizio Nichetti.

Successivamente viene ingaggiato dalla compagnia teatrale On the Road con cui si esibisce in molti cabaret milanesi fino ad arrivare a toccare città come Londra e Parigi.

Proprio in questo periodo, il comico inizia a farsi conoscere con il nome di Mago Forest.

L’esordio e il successo di Mai dire…

L’esordio nel mondo della televisione per il Mago Forest arriva nel 1984, anno in cui partecipa come concorrente ad Autostop, programma condotto da Marco Columbro.

Nel 1988 invece prende parte ad Indietro tutta, per poi condurre una serie di altri programmi, tra cui uno insieme all’amico e collega Nino Frassica. Dal 1997 al 2001 entra a fare parte del cast di Zelig capitanato dal comico, attore e presentatore Clausio Bisio e contemporaneamente continua la sua carriera a teatro.

Dal 2001 al 2009 lo vediamo al timone di tutta la serie di Mai dire… insieme alla Gialappa’s Band. L’unione del trio di voci e del comico è una scommessa vinta ricordata ancora oggi da moltissimi nostalgici. Dal 2011 in poi lo vediamo alla conduzione di tantissimi altri programmi per la televisione, tutti ovviamente d’impronta comica. Nel 2008 inoltre, durante la serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo, si è esibito in qualità di mimo in coppia con il cantautore Tricarico, illustrando la canzone “Vita Tranquilla”.

Mago Forest, chi è la moglie

Nonostante di professione sia uno showman di successo, il Mago Forest è molto restio a rivelare quelli che sonio i dettagli della propria vita privata. Sappiamo però che nel 2012 ha sposato Angela, una sua fan e lo ha fatto con la romantica città di Venezia come sfondo. Il Mago Forest lo aveva annunciato al magazine Oggi, raccontando anche di aver conosciuto quella che sarebbe poi diventata sua moglie, alla fine di uno dei suoi spettacoli.

Sempre alla rivista, il Mago Forest ha dichiarato, con tutta la simpatia che lo contraddistingue, che a farla innamorare è stata la sua calligrafia. Galeotto fu, quindi, un autografo?