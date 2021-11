Natale si avvicina ed è arrivato il momento di cominciare a pensare ai regali per i nostri cari. Soprattutto per le donne, un profumo o un kit di prodotti cosmetici sono sempre graditi. Ma come fare per trovare la scelta più adatta a una determinata persona? Arrivano in nostro soccorso i kit Natale di Equivalenza, brand spagnolo rinomato per i suoi articoli di qualità e accessibili a tutti.

Dalla cura della pelle ai profumi, i vari set offerti da Equivalenza ci lasciano con l’imbarazzo della scelta, per un regalo sotto l’albero che sarà sicuramente gradito.

I prodotti democratici di Equivalenza

Il brand Equivalenza nasce in Spagna nel 2011, per offrire al pubblico prodotti di cosmesi e profumi democratici. Con questo termine si indica proprio la natura dei prezzi del marchio. Chiunque sia interessato può acquistare gli articoli del brand: ma un basso costo non deve essere associato a poca qualità.

Infatti Equivalenza si assicura le migliori prestazioni e gli ingredienti più naturali disponibili sul mercato.

In Italia sono disponibili 220 store; in aggiunta, è sempre attivo il loro sito web online con tutte le migliori offerte del momento. Fra le caratteristiche che più contraddistinguono il brand c’è anche l’attenzione verso la sostenibilità. Equivalenza utilizza confezioni in vetro e una volta terminato il prodotto è possibile effettuare una ricarica in negozio. Oltre all’evidente riduzione di sprechi e rifiuti, Equivalenza vende anche le proprie fragranze in confezioni sfuse, in modo che il cliente abbia un pieno potere di personalizzazione.

I kit Natale di Equivalenza: Les Secretes

Se non sapete cosa regalare ad una persona cara per Natale nessun problema: Equivalenza ha creato i kit Le Secretes per questa occasione. Si tratta di una linea di set regali eleganti e raffinati, disponibili in diversi formati e prezzi, per ogni esigenza. Potrete scegliere fra tre kit principali: quello contenente un profumo e il porta-profumo abbinato, oppure il set degli Essenziali.

Al suo interno ci sono un profumo, un prodotto per il corpo e una crema mani: sta a noi assemblare il regalo. Il cliente può infatti scegliere l’articolo Equivalenza che preferisce nelle tre categorie qui indicate. Infine, per la linea Les Secretes possiamo scegliere anche il set più esclusivo. Racchiusi in un beauty case elegante e adatto a ogni occasione ci sono un profumo, un prodotto per il corpo e una candela aromatica.

I set Black Label

Per chi volesse puntare invece su un set di skincare, Equivalenza ha pensato ai kit Black Label. I set contengono al loro interno prodotti che spaziano dai profumi ai trucchi, includendo anche le fragranze per l’ambiente. Se invece volete puntare su un mix di profumi e skincare, sempre nella linea Black Label è possibile scegliere kit appositi. Il cliente potrà decidere il set più adatto a sé o a una persona cara orientandosi secondo le sue preferenze.

Scegliendo un kit dedicato alla cura del viso troverete prodotti anti età, idratanti ed esfolianti. Se invece preferite un set per la cura del corpo, al suo interno ci saranno una crema idratante con l’apposito massaggiatore. A vostra scelta, potrete decidere inoltre fra un esfoliante o un profumo per completare il kit.