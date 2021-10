Il mondo della cosmesi e dei profumi si sta sviluppando a un ritmo notevole negli ultimi anni, eppure rimane spesso chiuso in sé stesso. Alcuni prodotti, in particolare i profumi rinomati di grandi marchi, rimangono disponibili solo per un numero ristretto di clienti, che possono permettersi di spendere grandi cifre.

Il costo elevato di un prodotto non è necessariamente sinonimo di qualità: Equivalenza ne è la prova. Il marchio spagnolo ha infatti creato una vasta offerta di prodotti di cosmesi di qualità, accessibile a tutti. Equivalenza è un brand democratico che con i suoi articoli offre vere e proprie esperienze di qualità.

Equivalenza: la nascita del brand

La storia di Equivalenza nasce nel 2011 in Spagna; la mission del brand si distingue sin dalla sua creazione.

Al centro di tutto c’è la produzione di cosmetici e profumi democratici, vale a dire disponibili per un ampio target di clienti. I prodotti del marchio non si caratterizzano come beni di lusso, venduti a prezzi esorbitanti e accessibili a pochi. Questa caratteristica non deve però trarre in inganno gli scettici: costo non è sempre sinonimo di qualità. Con ingredienti accuratamente selezionati e fragranze originali, Equivalenza si distingue dai concorrenti. Non a caso il brand è ormai leader nella produzione e distribuzione su larga scala di profumi e cosmetici.

Il marchio è diffuso in 26 paesi al mondo, con 630 store in franchising, di cui 220 in Italia.

Oltre alla sua concezione democratica della cosmesi, Equivalenza promuove anche la sostenibilità e il riciclo dei propri prodotti. L’impegno ambientale del brand si evidenzia a partire dalla sua mentalità less is more. I flaconi dei prodotti possono infatti essere ricaricati negli store una volta terminati, dando nuova vita alla boccetta e diminuendo la quantità di rifiuti in circolazione. Oltre alla profumeria tradizionale, Equivalenza offre anche un’ampia gamma di fragranze sfuse, che il cliente potrà personalizzare a piacimento. Per quanto riguarda l’acquisto in sé, Equivalenza offre un ottimo servizio anche online. Comprare profumi su internet può sembrare sciocco: d’altronde non possiamo sentire se la fragranza ci piace o meno. Nel caso di Equivalenza questo limite è superato grazie a innovativi e veloci test che associano la nostra personalità al prodotto che fa al caso nostro.

Il regalo ideale per le feste

In occasione del prossimo Natale il brand Equivalenza si è arricchito di nuovi prodotti, ideali per cominciare a pianificare i regali per i nostri cari. La gamma di fragranze offerte si è ampliata, sia per quanto riguarda le profumazioni femminili che per quelle maschili. In particolare va menzionato il numero 415, un profumo pensato per un pubblico di donne dirette, sfrontate e sexy grazie alle sue note fruttate e floreali. Per gli uomini ci sono invece due novità: i numeri 327 e 328; la prima è una profumazione naturale e aromatica, mentre la seconda presenta dei toni orientali e armoniosi.

Le novità non riguardano solamente i profumi. Infatti tra i nuovi prodotti che il brand Equivalenza ci propone ci sono anche creme, lozioni, e set pensati per una skincare completa. La Linea Black Label introduce una nuova crema idratante per le mani a base di miele e olio di mandorle, e lozioni per il corpo con aloe vera e proteine di riso. Per quanto riguarda la skincare Equivalenza ha creato dei set ideali per un regalo di Natale: dalle fragranze alle creme idratanti anti-età, ogni set Les Secretes contiene prodotti di qualità racchiusi in confezioni pensate appositamente per le feste. Immancabili anche i prodotti cosmetici, creati con formule vegane e colori pensati apposta per il periodo festivo che si avvicina.