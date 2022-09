Un film di Quentin Tarantino, una Uma Thurman indimenticabile, azione, sangue e adrenalina: questo è Kill Bill – Volume 1, in onda lunedì 5 settembre 2022 sul canale 20 alle 21:05 circa.

Kill Bill – Volume 1: la trama del film di Tarantino

Approdato sul grande schermo nel 2003, Kill Bill – Volume 1 ha conquistato il mondo intero nel giro di pochissimo tempo. Primo capitolo di Kill Bill, cui ha fatto seguito Kill Bill – Volume 2 (2004), la pellicola di Tarantino è il connubio perfetto tra azione, adrenalina allo stato puro, violenza e vendetta.

La Sposa (protagonista interpretata da Uma Thurman), inizialmente dentro a un gruppo di spietati assassini conosciuto come Deadly Viper Assassination Squad, finisce in coma dopo uno spiacevole episodio.

Durante il giorno delle sue nozze, infatti, La Sposa viene aggredita e lasciata morente (perderà il figlio che aveva in grembo), mentre il suo sposo e altri invitati alla cerimonia vengono barbaramente uccisi per ordine del suo padrino, Bill (che dà il titolo imperativo al film).

La Sposa finisce in coma e si risveglia dopo ben cinque anni da quel terribile momento. Inutile dire che il senso di vendetta per ciò che le è accaduto è più forte della vita stessa e così, grazie all’incredibile addestramento ottenuto da parte dei monaci shaolin allo Zen e alle arti marziali, La Sposa acquista forza, coraggio, precisione e senso di vendetta a 360 gradi: è pronta per uccidere tutti coloro che in quel fatidico giorno hanno messo fine alla sua vita.

L’obiettivo principale? Uccidere Bill, ovviamente.

Il cast di Kill Bill – Volume 1

Oltre all’incredibile Uma Thurman, protagonista del film con la figura della Sposa, il cast di Kill Bill – Volume 1 è ricco di volti importanti del panorama cinematografico.

Ad esempio, per quanto riguarda il gruppo killer che mette in moto l’assassinio delle nozze, troviamo in primis Bill, interpretato da David Caradine, ma non solo. Ogni membro della Deadly Viper Assassination Squad (detta anche DiVAS) ha un nome in codice secondo le varie specie di serpenti velenosi. Troviamo O’Ren-Ishii (Lucy Liu) con il nome di Cottonmouth, Elle Driver (Daryl Hannah) con il nome di California Mountain Snake, Vernita Green (Vivica A.Fox) con il nome di Copperhead e infine Buss (Michael Madsen) con il nome di Sideweinder.

Tra gli attori membri del cast anche Samuel L. Jackson, Akaji Maro, Chiaki Kuriyama, Chia Hui Liu.

Un cast eccezionale per un primo capitolo assetato di vendetta e altrettanto eccezionale.

Dove vedere Kill Bill – Volume 1

Lunedì 5 settembre 2022 la pellicola made by Quentin Tarantino sarà disponibile sul Canale 20 del Digitale Terrestre e andrà in onda alle 21:05 circa.

Per coloro che non riusciranno a vederlo in televisione, il film rimane disponibile sulle piattaforme streaming Amazon Prime e Tim Vision; ricordiamo però che per potervi accedere è necessario avere attivo un abbonamento.

Infine, è possibile noleggiare il film su diverse altre piattaforme per un costo che oscilla dai 2.99 euro ai 3.99 euro.

Se siete amanti del genere action, se vi piace sentire l’adrenalina sulla pelle e se avete bisogno di qualche momento di pura azione, Kill Bill – Volume 1 farà esattamente al caso vostro.