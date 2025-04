Un incontro speciale a Mamma Dilettante

Nel programma Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta, è andato in onda un episodio particolarmente emozionante che ha visto protagonista Nicola Ventola, ex calciatore, insieme al suo adorato figlio Kilian. Durante la trasmissione, Ventola ha condiviso un momento intimo e significativo, rivelando come ha scoperto che il suo bambino fosse daltonico. Un racconto che ha toccato il cuore di molti, mostrando il legame profondo tra padre e figlio.

La scoperta del daltonismo

Nicola ha raccontato di come, fin da piccolo, Kilian avesse mostrato segni di confusione nei colori. “Disegnava il tronco verde e marrone le foglie”, ha spiegato Ventola, descrivendo i primi indizi che lo hanno portato a sospettare un problema. “A cinque anni, scoprimmo che disegnava il tronco verde e marrone le piante. I semafori li vedeva al contrario”, ha continuato, rivelando la frustrazione e la preoccupazione che questo comportava per entrambi. La visita specialistica ha confermato le sue paure: Kilian era completamente daltonico.

Un regalo che cambia la vita

La narrazione di Nicola si è fatta ancora più toccante quando ha parlato del momento in cui hanno regalato a Kilian un paio di occhiali speciali, capaci di aiutarlo a vedere i colori. “Quando glieli abbiamo regalati davanti a tutta la scuola, lui per la prima volta ha guardato il cielo e si è aperto un mondo”, ha raccontato con emozione. Il video di quel momento, in cui Kilian scopre i colori, è diventato un ricordo prezioso per la famiglia, capace di suscitare lacrime di gioia ogni volta che viene rivisto.

Un messaggio di speranza

La storia di Kilian è un esempio di come l’amore e la comprensione possano aiutare a superare le difficoltà. Nicola ha voluto anche lanciare un messaggio ai genitori: “Questo fa soffrire i genitori, perché lui non vede l’alba, un arcobaleno non lo capisce”. La sua ironia finale, riguardo alla fragilità degli occhiali, ha strappato un sorriso, dimostrando che, nonostante le sfide, l’amore e l’allegria possono sempre prevalere. La testimonianza di Ventola non è solo una storia personale, ma un invito a tutti a guardare oltre le apparenze e a scoprire la bellezza della diversità.