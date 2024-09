“Joker 2: Folie à Deux” è l’attesissimo sequel del film campione d’incassi “Joker”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su trama, cast e data di uscita.

Joker 2: la trama del sequel con Lady Gaga

E’ stato presentato in anteprima all’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che si sta svolgendo proprio in questi giorni, ma a breve sarà disponibile in tutte le sale italiane. Stiamo parlando del sequel di “Joker”, ovvero “Joker 2: Folie à Deux“. Il film mescola realtà e sogno e a tratti, è quasi un musical. Alla regia del film troviamo sempre Todd Phillips, che ha scelto di riportare Joker sul grande schermo. Questa volta lo storico antagonista di Batman sarà affiancato da Harley Quinn. Ma vediamo insieme la trama di “Joker 2: Folie à Deux”. Joker è rinchiuso nel manicomio di Arkham, dove si trova perché accusato della rivolta di Gotham, oltre che della morte del conduttore Murray Franklin e dei genitori di colui che diventerà, come detto prima, il suo principale antagonista, ovvero Bruce Wayne (Batman). Mentre si trova rinchiuso nel manicomio, Joker farà conoscenza con una psicologa, Harleen Quinzel e, il loro incontro, cambierà per sempre le loro vite. Harleen si innamorerà di Joker e prenderà il nome di Harley Quinn. La musica è protagonista del film ma, come sottolineato dallo stesso regista, “Joker 2″ non è un musical. Ecco cosa aveva detto in una intervista: “mi piace dire che è un film dove la musica è un elemento essenziale. Per me non si allontana molto dal primo film. Arthur è strambo ma dentro di lui c’è musica. C’è grazia dentro di lui”.

Joker 2: il cast del film

“Joker 2: Folie à Deux” è l’attesissimo sequel di “Joker”, che presto arriverà in tutte le sale italiane. Nei panni di Artuhr Fleck troviamo sempre l’attore statunitense Joaquin Phoenix, che, per il primo capitolo del film ha vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista. Joaquin, nel corso degli anni, lo abbiamo visto recitare in tantissimi film, quali per esempio “Il Gladiatore”, “Reservation Road”, “C’era una volta a New York”, “A Beautiful Day – You Were Never Really Here”, e “Napoleon”. A vestire invece i panni di Harley Quinn, la donna di cui Joker si innamorerà, troviamo la cantante Lady Gaga, che abbiamo già visto in veste di attrice in diversi film, quali “A Star Is Born“, con Bradley Cooper e “Chromatica, Love of Sales e House of Gucci”. Nel cast del film troviamo anche Zazie Beets, Harry Lawtey, Jacob Lofland, Brendan Gleeson e Catherine Keener.

Joker 2: la data di uscita del sequel con Lady Gaga

Dopo il grande successo del primo film, c’è grande attesa per il secondo capitolo di “Joker”, dal titolo “Joker 2: Folie à Deux“. Per quanto riguarda la data di uscita, il film con Lady Gaga e Joaquin Phoenix uscirà in tutti i cinema italiani il prossimo 2 di ottobre.