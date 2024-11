Un evento da sogno a Los Angeles

La première di Wicked a Los Angeles ha attirato l’attenzione di celebrità e fan, tutti in attesa di scoprire il tanto atteso adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway. Tra le star presenti, Jennifer Lopez ha rubato la scena con un look che ha lasciato tutti senza parole. L’evento, che ha visto sfilare numerosi volti noti, è stato un vero e proprio trionfo di stile e glamour, con abiti che riflettevano l’atmosfera magica del film.

Il look mozzafiato di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha scelto un abito straordinario di Zuhair Murad, uno dei suoi stilisti preferiti. Questo lungo vestito, interamente ricamato con arabeschi e decorato con paillettes e cristalli scintillanti, ha esaltato il suo fisico scultoreo grazie a uno spacco audace e aperture sui fianchi. La creazione appartiene alla collezione haute couture primavera 2024 e il suo design evocava perfettamente l’incanto del Regno di Oz, dove si svolge la trama del film.

Dettagli che fanno la differenza

Per completare il suo look, JLo ha optato per accessori altrettanto raffinati. Due bracciali gioiello firmati Sabyasachi, una pochette argentata e sandali dorati hanno aggiunto un tocco di eleganza al suo outfit. La sua acconciatura, uno chignon basso con lunghezze mosse, e il trucco luminoso, caratterizzato da un ombretto color champagne e labbra nude, hanno ulteriormente esaltato la sua bellezza. In questo periodo, la star sembra più radiosa che mai, e il suo look alla première è un chiaro segno della sua rinascita personale e professionale.