Un’intervista esclusiva con Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, noto giornalista e volto di spicco della televisione italiana, ha recentemente partecipato a La Volta Buona, un programma condotto da Caterina Balivo. In questa rara occasione, Zazzaroni ha condiviso aneddoti sorprendenti e riflessioni personali, rivelando il suo legame con il mondo dello spettacolo e la sua passione per il calcio.

Il mistero di Guillermo Mariotto

Durante l’intervista, Zazzaroni ha raccontato un episodio curioso riguardante José Mourinho e Guillermo Mariotto. La Balivo, curiosa, ha chiesto se Mariotto sarebbe stato presente a Ballando con le Stelle, e Zazzaroni ha svelato che Mourinho lo aveva contattato dalla Turchia per chiedere notizie sul giudice. Questo aneddoto ha suscitato ilarità e interesse, dimostrando come anche le personalità più importanti seguano con attenzione il programma, che ha conquistato un pubblico trasversale.

Scaramanzia e superstizione nel mondo dello spettacolo

Un altro tema affascinante emerso durante l’intervista è stato il legame di Zazzaroni con la scaramanzia. Ha rivelato che, per un periodo, rimaneva in piedi durante le puntate di Ballando con le Stelle per superstizione. “Ho notato che funzionava”, ha dichiarato, sottolineando come anche Milly Carlucci sia molto scaramantica. Questi piccoli rituali sembrano essere parte integrante dell’intesa tra i giudici del programma, creando un’atmosfera unica e affiatata.

Pronostici e talenti in gara

Non potevano mancare i pronostici sui concorrenti di questa edizione. Zazzaroni ha espresso la sua preferenza per Bianca Guaccero, definendola la più talentuosa. Tuttavia, ha anche menzionato Federica Nargi come un’outsider da tenere d’occhio. Le sue dichiarazioni hanno acceso un dibattito tra i fan del programma, che seguono con passione le esibizioni e le dinamiche tra i concorrenti.

Il cuore napoletano di Zazzaroni

Infine, Zazzaroni ha condiviso una battuta sulla sua squadra del cuore, il Napoli, rispondendo a una domanda di Caterina Balivo. “Perché Napoli ha perso due volte?” ha chiesto la conduttrice. Zazzaroni ha risposto con sincerità, ammettendo che la squadra segna poco, un commento che ha fatto sorridere il pubblico e ha dimostrato il suo attaccamento alle radici napoletane.