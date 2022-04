Silvano Michetti è stato espulso dall’Isola dei Famosi. Il fratello Ivano non è d’accordo con la decisione del reality ed è convinto che la bestemmia non ci sia stata.

Isola dei Famosi, il fratello di Silvano Michetti diffida il reality

Silvano Michetti, dei Cugini di Campagna, è stato espulso dall’Isola dei Famosi per aver bestemmiato in diretta, appena sbarcato in Honduras.

Il fratello Ivano non è d’accordo con la decisione presa dalla produzione del reality e ha chiesto di far rientrare il cantante. “L’audio è molto chiaro, si sente ‘Santo Dio’…” ha spiegato in una nota. Per questo chiede la riammissione del fratello all’Isola dei Famosi. Ivano ha fatto sapere di “aver dato incarico di tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo ‘I Cugini di Campagna’ in tutte le sedi” ha aggiunto nella nota, facendo sapere di aver diffidato il reality.

Ivano Michetti ha diffidato l’Isola dei Famosi

Secondo Ivano, il fratello non ha mai bestemmiato. “L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia; manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal format” ha spiegato nella nota. Silvano è impossibilitato a prendere direttamente iniziative a sua tutela, per cui Ivano ha “inviato a titolo personale, e anche come leader del gruppo una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione“.