Nella puntata de “L’isola dei famosi” di lunedì 28 marzo abbiamo visto un colpo di scena inaspettato. La coppia formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila è stata eliminata al televoto. Questo ha spinto l’ex gieffina ha chiedere alla conduttrice del reality di Canale 5 di andare via dal gioco.

Non si è fatta attendere la reazione di Ilary Blasi che ha tentato con ogni mezzo di convincere la concorrente. “Da te non me l’aspettavo”, ha dichiarato.

L’Isola dei famosi, Floriana Secondi chiede di andare via dal reality

La naufraga che in questi ultimi giorni non ha vissuto un’esperienza facile, è scoppiata ad un certo punto a piangere. Visibilmente provata ha dichiarato: “Il pubblico è sovrano, mi ha votato torno a casa […] non era quello che volevo Ilary, non era questa l’esperienza che mi aspettavo”.

Sull’altro concorrente Antonio Zequila Floriana ha rivelato: “Non mi aspettavo di essere legata a lui con una corda”.

Infine ha aggiunto: “Io non ho mai mollato, ma questo gioco non mi piace per niente”.

Ilary Blasi prova a convincere Floriana

Sia Ilary Blasi che Vladimir Luxuria hanno cercato di far capire alla naufraga che restare in gioco è possibile: “Da te non me l’aspettavo, sono due anni che mi scrivi che volevi partire e ora ti arrendi alla prima difficoltà. Ti sto dicendo che hai la possibilità di giocare da singola su un’altra isola e con altre persone”.

Non meno decisa è l’opinionista che, andando dritto al punto, ha dichiarato: “Non è vero che il pubblico ti vuole fuori dall’Isola.

Loro sanno che chi perde va su Playa Sgamada, loro vogliono vederti giocare da sola. Vogliono vedere uscire la tua personalità”.