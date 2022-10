Arriva in Italia la nuova serie di Amazon Prime Video Inverso - The Peripheral, disponibile a partire da venerdì 21 ottobre 2022 con le prime due puntate

Arriva in Italia la prima stagione della nuova serie produzione Amazon di fantascienza Inverso – The Peripheral.

Basata sul romanzo best-seller di William Gibson conosciuto in Italia semplicemente come Inverso, la serie è un mix thriller e tensivo che vi lascerà incollati/e davanti lo schermo!

Inverso – The Peripheral: la trama della serie-tv

Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz), suo fratello Burton (Jack Reynor) e la loro madre sul letto di morte, vivono la loro vita in un piccolo paese nelle Blue Ridge Mountain: è il 2032.

A causa del peggioramento delle condizioni di salute della madre – e del conseguente aumento delle spese mediche – i due fratelli decidono di partecipare a delle simulazioni (chiamate Sims), in cui dovranno condividere l’avatar di Burton gareggiando al posto di clienti importanti e superando le prove complicate di alcuni giochi.

A Burton verrà poi chiesto di fare da beta tester per un nuovo Sim, così sarà Flynne a ritrovarsi immersa nel gioco, fingendo di essere suo fratello.

Il nuovo Sim si svolge nella città di Londra e ha un compito ben preciso: rubare importanti informazioni segrete a un’azienda nota con il nome Research Institute. La missione, purtroppo, fallisce e Flynne inizia a rendersi conto che il Sim è più reale di quanto avesse potuto credere.

La città di Londra esplorata nel “gioco” è ambientata nel 2099 e le informazioni che la protagonista riesce a scovare metteranno in grave pericolo lei e tutta la sua famiglia. Flynne dovrà fuggire da una doppia situazione, quella reale del suo tempo e quella non poi così ludica del futuro ancora più prossimo: riuscirà a trovare una soluzione?

Il cast di Inverso – The Peripheral

Come abbiamo visto dalla trama, i due protagonisti della nuova serie-tv sono Chloe Grace Moretz e Jack Reynor, rispettivamente Flynne Fisher e Burton, fratelli e complici del “gioco”. Di seguito il cast completo di chi prenderà parte alla nuova serie:

Chloe Grace Moretz: Flynne Fisher

Jack Reynor : Burton Fisher

Gary Carr: Wilf Netherton

J J Feild: Lev Zubov

T’Nia Miller: Cherise Nuland

Louis Herthum: Corbell Pickett

Katie Leung: Ash

Melinda Page Hamilton: Ella Fisher

Chris Coy: Jasper Baker

Alex Hernandez: Tommy Constantine

Julian Moore Cook: Ossian

Adelind Horan: Billy Ann Baker

Austin Rising: Leon

Eli Goree: Conner Penske

Charlotte Riley: Aelita West

Quando esce Inverso – The Peripheral e dove vederla

Non vedete l’ora di tuffarvi nelle avventure misteriose di Inverso – The Peripheral? La prima stagione della nuova serie-tv arriva in Italia in esclusiva su Amazon Prime Video e da venerdì 21 ottobre 2022 sono disponibili i primi due episodi, della durata di circa un’ora ciascuno.

La serie è prodotta da Kilter Films, Warner Bros. Television con Scott B. Smith come sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. Insieme a quest’ultimo anche Jonathan Nolan e Lisa Joy, nomi sentiti in Westworld e che recentemente hanno firmato un accordo di cinque anni con gli Amazon Studios dopo il loro lungo percorso presso la Warner Bros. Television. A confermare l’entusiasmo del team colei che è a capo degli Amazon Studios, Jennifer Salke:

Siamo entusiasti nell’annunciare The Peripheral, il nostro primo progetto con Jonah, Lisa, Athena e il loro talentuoso team della Kilter Films. Questa storia necessita un enorme talento perché possa dare vita al thriller sci-fi di dell’acclamato William Gibson. Siamo felici di collaborare con Warner Bros. Television, lo sceneggiatore nominato all’Oscar Scott B. Smith e Vincenzo Natali per offrire questa nuova fantastica serie ai clienti di prime Video.

Tutto è pronto per tuffarsi in un doppio futuro, alla scoperta di segreti e misteri da risolvere.