Per festeggiare al meglio il Natale 2020 non c’è niente di meglio che partire dal look e per farlo non resta che scegliere l’intimo più adatto.

Intimo Natale 2020

Il Natale 2020 sarà sicuramente diverso da tutti quelli vissuti fino ad ora.

Niente grandi feste e niente abbracci. Per mantenere comunque la tradizione e lo spirito magico di dicembre, ci si può comunque vestire per se stessi e per i pochi affetti che ci circondano.

Per realizzare l’outfit perfetto, il primo step è uno e uno solo: l’intimo. Anche senza strafare, è possibile sentirsi a proprio agio con una bella lingerie, non per forza super sexy. Si parte dal classico rosso, si va sul sofisticato nero, per concludere con un basic bianco o con dei colori diversi.

Le opzioni sono veramente molte e c’è l’imbarazzo della scelta sia per quanto riguarda i modelli che per quanto riguarda i colori. Prima di scegliere l’intimo è fondamentale conoscere il proprio corpo e i propri punti di forza per poterli enfatizzare. Inoltre, l’intimo è sempre un regalo super apprezzato per lei.

Body, babydoll, camicie da notte e completi, ecco i modelli più belli, da indossare sotto l’outfit natalizio ma anche mentre si guarda un bel film sul divano da soli o in dolce compagnia.

I modelli

Estremamente fine ed elegante, il completo in seta è un pezzo immancabile per chi ama la sobrietà e la raffinatezza. In versione natalizia lo si può scegliere bordeaux, verde bosco o blu notte. Il pezzo superiore con forma a triangolo e senza ferretto è indicato soprattutto per chi non ha un seno troppo prosperoso che necessita di sostegno.

Immancabile per enfatizzare il clima natalizio il completo rosso. In questa versione di Intimissimi, il completo reggiseno e slip è decorato con delle raffinate aggiunte di un motivo floreale. Per nulla volgare, ma estremamente sexy, è l’intimo ideale se si desidera tenerlo in mostra magari sotto a una camicia trasparente. Oltre al rosso, il brand ha altre versioni, dal nero al blu, per creare dei mix & match super interessanti.

E perchè non osare con un bel body utilizzato a mo’ di maglia? Tezenis, nella sua ampia selezione, ha questo modello nero e bianco, con collo a barchetta con balza in pizzo e maniche a 3/4, che si presta perfettamente per le feste. La sgambatura è a semplice slip ed è perfetto sia con dei leggings che con dei semplici jeans oppure con una stretta gonna lunga a tubino.

Chi ama l’intimo prezioso può scegliere La Perla lingerie. La selezione di intimo particolare è veramente ampia. Tra le camicie da notte, merita sicuramente una menzione il modello bianco della collezione Layla, perfetta per svegliarsi la mattina di Natale con un tocco di morbidezza e freschezza dati dalla seta.

C’è chi invece anche a Natale e durante le festività predilige la comodità e la semplicità. In questo caso è perfetta la linea Basic di Jadea Intimo. Questa tipologia di completi è l’ideale da indossare sotto ad abiti stretti, in quanto non segna ed è praticamente invisibile. I colori prediletti sono naturalmente quelli basici: nero, bianco, beige e grigio.