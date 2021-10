Chi lo ha detto che, per imparare qualcosa, bisogna per forza frequentare lezioni, fare esami e soprattutto, ricevere dei voti? Certo, questo è il metodo convenzionale, ma per fortuna non è l’unico! Tra tempi sempre più stretti e stanchezza accumulata, altrimenti, sarebbe davvero difficile imparare cose nuove.

Abbiamo pensato per voi a qualche modo in cui imparare qualcosa, per stimolare quella curiosità che, forse anche a causa dei malesseri e dalla sfiducia portati dalla pandemia da Coronavirus, è andata un po’ affievolendosi.

Imparare qualcosa in modo diverso

Ad alcune persone, anche il solo pensiero di poter tornare sui banchi di scuola, causa incubi non indifferenti. Vuoi per un insieme di materie con cui proprio non sono riusciti a trovare alcun tipo di feeling, vuoi per insegnanti forse un po’ troppo severi e vuoi anche per una classe non particolarmente unita.

Sono tantissimi i motivi per cui, anche solo immaginare di tornare a studiare, per molti significa risvegliare vecchi traumi. Fortunatamente, per imparare qualcosa non serve per forza la scuola, o meglio, “la scuola” può essere davvero qualsiasi cosa. Basta avere voglia di ampliare il proprio sguardo, essere assetati di sapere.

Uscire dalla comfort zone

Scontato ma forse neanche troppo, per imparare qualsiasi cosa prima di tutto, è molto importante saper uscire da ciò che si è abituati a vedere come la propria comfort zone e testare quindi, modi sempre nuovi di apprendere.

Dopo tutto, non sempre lo stesso metodo funziona per qualsiasi cosa e il fatto che “si è sempre fatto così” non implica l’assenza di modi altrettanto giusti per raggiungere lo stesso obiettivo. Cosa aspettate? Iniziate a sperimentare!

Ampliare le proprie vedute

Ce lo hanno già insegnato diversi famosissimi filosofi nei secoli con il principio della dialettica: così come non esiste un solo modo per imparare qualcosa, non esiste un solo punto di vista. Ovvero, detto in poche parole, per ogni cosa esistono una tesi e un’antitesi che se analizzate e comprese, portano ad una sintesi.

È molto importante quindi saper individuare i diversi punti di vista per metterli a confronto con tutto quello che già sappiamo e anche per essere sicuri di capire davvero ciò che vogliamo imparare.

L’importanza del confronto

Sempre seguendo il principio filosofico della dialettica, anche il confronto con altre persone è molto importante. Sapersi misurare con chi ne sa di più, ma anche con chi ne sa di meno rispetto a noi, ci permetterà di imparare sempre qualcosa di nuovo. Anche su noi stessi e magari, sui nostri limiti.

In questo caso, è fondamentale non avere paura di dire qualcosa di sbagliato. Anzi, potrebbe anche essere considerata un’azione necessaria per avere la possibilità di correggersi!

Gli strumenti utili

Come ogni alunno che si rispetti però, bisogna sempre avere a portata di mano qualcosa su cui prendere appunti. C’è chi si trova meglio con il vecchio metodo “carta e penna” e in borsa ha sempre un taccuino, chi invece scrive giornalmente un diario.

Ma c’è anche chi si trova meglio a segnare i propri appunti su supporti tecnologici come tablet, pc portatili o meglio ancora, sul proprio smartphone. L’importante comunque, è tenere sempre a mente l’antico proverbio “verba volant, scripta manent”.