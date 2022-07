Sui social Ilary Blasi ha condiviso una foto del suo look total black che le permetterebbe di girare praticamente “in incognito” e stando lontana da sguardi indiscreti.

Ilary Blasi in incognito

Per fuggire all’ondata di gossip da cui è stata travolta dopo l’annuncio della sua separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è fuggita in Tanzania insieme ai figli.

In queste ore la showgirl ha postato una foto dove la si vede all’interno di un centro commerciale – o di un aeroporto – con un look total black che renderebbe difficile riconoscerla. La showgirl infatti ha indossato anche cappuccio e occhiali scuri, e se non fosse per la sua folta chioma bionda sarebbe praticamente impossibile capire chi sia.

Non è dato sapere se, dopo il soggiorno in Tanzania, Ilary abbia deciso di rientrare in Italia e affrontare la sua nuova vita senza il marito.

Francesco Totti, nel frattempo, è rimasto a Roma, e nelle ultime settimane è stato avvistato in compagnia degli amici e della sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Ilary Blasi: la separazione

Al momento Ilary Blasi e Totti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito alla loro separazione.

I due hannor ilasciato all’Ansa due comunicati disgiunti con cui hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 20 anni, e a seguire la showgirl è tornata a mostrarsi sui social mentre era in vacanza con la sorella Silvia e i suoi figli. In tanti si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sul suo addio a Francesco Totti, e se la showgirl tornerà a parlare pubblicamente della vicenda.