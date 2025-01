Il ritorno di Pago: dalla crisi alla rinascita musicale

La rinascita di un artista

Pago, noto per il suo successo nel 2005 con la hit “Parlo di te”, torna a far parlare di sé grazie alla sua partecipazione al programma Ora o mai più di Rai 1. Questo show, che riporta alla ribalta artisti dimenticati, offre a Pago l’opportunità di raccontare la sua storia di resilienza e rinascita. La sua esperienza, segnata da alti e bassi, è un esempio di come la determinazione possa portare a nuove opportunità, anche dopo un periodo di crisi.

Un viaggio tra successi e difficoltà

La carriera di Pago è iniziata in modo umile, esibendosi come artista di strada a Parigi. Con un inglese “maccheronico”, ha dato vita alla sua passione per la musica, ma il vero successo è arrivato solo dopo anni di sacrifici. “Ho iniziato a fare musica seriamente quando ho deciso di smettere di giocare a tennis”, ha raccontato. Tuttavia, il successo non è stato facile da gestire. “Non mi sono goduto il successo come avrei dovuto. Me ne sono pentito”, ha ammesso, rivelando il lato meno scintillante della fama.

Un nuovo inizio con Ora o mai più

La partecipazione di Pago a Ora o mai più rappresenta una nuova occasione per riconquistare il pubblico. Accompagnato dalla coach Patty Pravo, ha interpretato “Pensiero stupendo”, ottenendo un buon punteggio e posizionandosi al quinto posto. Per Pago, questo show non è solo una competizione, ma un modo per divertirsi e riscoprire l’emozione della musica. “Mi aspetto di divertirmi come un pazzo. Voglio godermi tutte le canzoni”, ha dichiarato, mostrando la sua voglia di tornare a brillare sul palco.