Un tuffo nel passato: il fascino degli anni sessanta

Negli ultimi tempi, il mondo della bellezza sembra aver riscoperto una certa nostalgia per gli anni sessanta. Questa epoca, caratterizzata da un glamour senza tempo, continua a influenzare le tendenze attuali, come dimostrano le recenti sfilate e i red carpet. I Golden Globe, ad esempio, hanno visto un ritorno trionfale di acconciature e make-up che richiamano le dive di quel periodo, da Brigitte Bardot a Twiggy. Ma cosa rende questo stile così affascinante e attuale?

Acconciature iconiche: volume e audacia

Le passerelle della Primavera-Estate 2025 hanno celebrato il volume come parola chiave per le chiome. Le acconciature beehive, le onde vaporose e le frange bombate sono tornate in voga, portando con sé un’aria di audacia e sensualità. Designer come N°21 e Paul Costelloe hanno proposto look che evocano l’iconico stile degli anni sessanta, invitando le donne a osare con chiome voluminose e accessori come fasce e foulard. Sabrina Carpenter, ad esempio, incarna perfettamente questa estetica con la sua frangia bombata e i capelli bouncy, che ricordano le celebri acconciature di Brigitte Bardot.

Make-up: l’arte di sedurre

Il trucco degli anni sessanta è caratterizzato da uno sguardo intenso e seducente. L’eyeliner e il mascara sono i veri protagonisti, con uno stile che invita a esagerare. Le ciglia bold, come quelle di Twiggy, e il cut crease sono elementi chiave per ricreare il look di quel periodo. Le basi naturali e i toni neutri delle labbra completano un’estetica che punta sulla femminilità e sull’eleganza. Celebrità come Kim Kardashian e Nicole Kidman hanno già abbracciato queste tendenze, dimostrando che il fascino degli anni sessanta è più vivo che mai.

Il fascino senza tempo delle icone

Le icone degli anni sessanta continuano a ispirare le nuove generazioni. Attrici come Sophia Loren e Sharon Tate hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo della bellezza, e oggi le loro influenze si possono vedere nei look di star contemporanee. Lana Del Rey, ad esempio, interpreta il classico eyeliner felino con un tocco moderno, mentre Kirsten Dunst ha recentemente sfoggiato un look che omaggia il glamour di quel periodo. Prepariamoci a una stagione di cofane portabili e acconciature elevate, pronte a farsi notare con stile.