Il Paradiso delle Signore, una delle serie televisive italiane più seguite negli ultimi tempi sta per tornare con i nuovi episodi. L’ottava stagione ci riserverà nuovi intrighi, nuove storie e soprattutto nuovi personaggi. Tra questi troviamo anche Concetta Puglisi, figura centrale di questa ottava stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice che la interpreta: carriera e vita privata.

Chi è l’attrice che interpreta Concetta Puglisi nella serie Il Paradiso delle Signore

Ad interpretare Concetta Puglisi nella serie televisiva Il Paradiso delle Signore è un volto molto noto nel cinema italiano. Stiamo parlando di Gioia Spaziani. Classe 1975, originaria di Frosinone, ha avuto fin da piccola una grande passione per la musica e la recitazione. Già in tenera età, infatti, prendeva lezioni di violino, pianoforte, canto e teatro. Il suo primo debutto sul palcoscenico risale con la compagnia teatrale “I commedianti” di Frosinone. Nel 1995 segue il laboratorio teatrale e di scrittura drammaturgica di Manlio Santanelli. Nel 1998 invece si diploma presso la Scuola nazionale di cinema. Da lì inizia la sua carriera. Comincia a lavorare in teatro, cinema e televisione. Raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Giò Palumbo, dal 2000 al 2005, nella celebre fiction di Rai 3, intitolata Un posto al sole. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a numerosi film, tra i più importanti ricordiamo: Placido Rizzotto di Pasquale Scimeca, Concorrenza sleale di Ettore Scola, Io sono Mia di Riccardo Donna, Il figlio sospeso di Edigio Termine. Numerose sono state anche le serie tv: Distretto di Polizia, Squadra Antimafia, I bastardi di Pizzofalcone, Il sorteggio, Che Dio ci aiuti, Al di là del lago, Il giovane Montalbano. La sua ultima comparsa in televisione risale al 2022, quando ha preso parte al cast di Don Matteo. Ed ora la rivedremo sul piccolo schermo nelle vesti di Concetta Puglisi nella serie Il Paradiso delle Signore. Il suo personaggio sarà una figura portante dell’ottava stagione. Concetta Puglisi è infatti la madre di Maria Puglisi, la talentuosa stilista del Paradiso, e di Agata, la figlia più piccola della famiglia. Il suo personaggio rappresenta una madre forte e piena di amore. Della vita privata di Gioia Spaziani non si hanno molto informazioni a disposizione. L’attrice, infatti, è estremamente riservata, tanto da non avere neanche un account social. Sappiamo solo che è sposata con il regista e attore teatrale Vincenzo Maria Saggese. Dalla loro unione è poi nata Sofia.

Il Paradiso delle Signore: quando inizia e dove vedere la nuova stagione

Come già anticipato, l’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore sta per arrivare. I nuovi episodi saranno trasmessi a partire da lunedì 11 settembre su Rai 1 alle 16.05. Inoltre la serie televisiva è disponibile anche in streaming su RaiPlay. Un appuntamento davvero imperdibile!