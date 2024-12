Un Natale tra sogni e realtà

Il 4 dicembre, Netflix presenta That Christmas, un film d’animazione che promette di catturare il cuore di grandi e piccini. Ispirato alla trilogia di libri del celebre Richard Curtis, il film intreccia storie di famiglia, amicizia e amore, esplorando le complessità delle relazioni umane durante le festività. Con un mix di umorismo e momenti toccanti, That Christmas si propone di farci riflettere su ciò che conta davvero: la connessione con i nostri cari.

Un cast d’eccezione e una storia avvincente

Diretto da Simon Otto, il film si distingue per la sua narrazione coinvolgente. Otto ha dichiarato che la storia affronta un Natale difficile, dove un gruppo di bambini e genitori deve confrontarsi con le incertezze della vita. La trama si sviluppa attorno a un grande errore di Babbo Natale, che porta a situazioni comiche e commoventi. La voce di Brian Cox, noto per il suo ruolo in Succession, dà vita a un Babbo Natale che, nonostante le avversità, cerca di portare gioia e felicità. La scelta di Cox come narratore aggiunge un ulteriore strato di profondità alla storia, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

Musica e magia: il tocco di Ed Sheeran

Un elemento distintivo di That Christmas è la colonna sonora, che include una canzone originale di Ed Sheeran, intitolata Under the Tree. Sheeran, ispirato dalla visione di Curtis, ha creato un brano che riflette le emozioni del Natale, parlando della mancanza dei propri cari. La sua partecipazione non solo arricchisce il film, ma lo rende anche un’opera memorabile per le famiglie. La combinazione di animazione, musica e una storia ben scritta promette di fare di That Christmas un classico delle festività, capace di emozionare e divertire.