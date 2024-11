Un Natale all’insegna della danza

Il 20 novembre, Netflix ha presentato The Merry Gentlemen, un film che promette di incantare il pubblico con una storia di amore e danza. Diretto da Peter Sullivan e sceneggiato da Marla Sokoloff, il film segue le avventure di Ashley, una ballerina che decide di organizzare uno spettacolo di varietà natalizio tutto al maschile per salvare il locale di arti performative dei suoi genitori, il Rhythm Room. Questa scelta la porterà a incontrare Luke, un uomo che non solo conosce le mosse giuste per il palcoscenico, ma anche per il suo cuore.

Un cast stellare e una trama avvincente

Il film vanta un cast di talenti, tra cui Britt Robertson e Chad Michael Murray, che interpretano i ruoli principali. La storia si sviluppa in una piccola città, dove Ashley, interpretata da Robertson, unisce le sue abilità di ballerina con l’aiuto di alcuni affascinanti ragazzi del bar per creare uno spettacolo che potrebbe salvare il locale. “Quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato: ‘Questo è il mio tipico film di Natale!'”, ha dichiarato l’attrice, evidenziando l’atmosfera festiva e le performance elettrizzanti che caratterizzano il film.

Preparazione e legami tra i protagonisti

Chad Michael Murray, che interpreta Luke, ha rivelato di essersi preparato intensamente per il suo ruolo, affrontando la sfida della danza con determinazione. “Non l’avevo mai fatto prima, ma ho voluto ballare”, ha affermato. Le prove hanno creato un forte legame tra i membri del cast, trasformandoli in una vera e propria famiglia. “Se devi farlo, devi farlo bene. Tutti i ragazzi sono stati fantastici”, ha aggiunto Murray, sottolineando l’importanza del supporto reciproco durante le riprese. Questo spirito di collaborazione ha reso l’esperienza ancora più speciale per tutti i coinvolti.