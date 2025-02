Il burgundy: un colore senza tempo

Il burgundy è un colore che ha saputo conquistare il cuore di molte donne, diventando un vero e proprio must-have nel mondo del make up e della moda. Questa tonalità, che si colloca tra il rosso e il viola, è perfetta per chi desidera esprimere audacia e raffinatezza. La sua versatilità lo rende adatto a ogni stagione e a ogni look, permettendo di giocare con sfumature che vanno dal dark red al marrone violaceo.

Make up: come utilizzare il burgundy

Quando si parla di make up, il burgundy è un colore che può essere utilizzato in molteplici modi. Per chi ha occhi chiari, un tocco di questo colore può donare un aspetto audace e sofisticato. Gli ombretto, i rossetti e i blush in tonalità burgundy sono ideali per ravvivare l’incarnato e rendere lo sguardo magnetico. Non dimentichiamo l’importanza di un buon eyeliner e di un mascara volumizzante per completare il look: il BADgal Bang! di Benefit, ad esempio, è perfetto per ottenere ciglia voluminose e durature.

Il burgundy nella moda e nelle unghie

Non solo make up, il burgundy è anche un colore che sta spopolando nel mondo della moda. Le unghie burgundy sono diventate un trend irrinunciabile, con varianti che spaziano dal chocolate cherry al classico bordeaux. Questa tonalità si adatta perfettamente a ogni forma e lunghezza delle unghie, rendendo ogni manicure un vero e proprio capolavoro. Inoltre, il burgundy hair, noto anche come cherry cola, è una delle scelte più richieste per chi desidera un cambiamento audace e grintoso.

Consigli per un look perfetto

Per chi desidera sperimentare con il burgundy, è fondamentale scegliere i giusti prodotti. Optare per un eyeliner liquido con alta concentrazione di pigmenti permette di creare linee precise e durature. Inoltre, una palette di ombretti con diverse finiture, come quella firmata da Sara Sampaio per KIKO Milano, offre la possibilità di creare look incantevoli e smokey eyes dai toni audaci. Infine, non dimenticate di completare il vostro look con un unguento 3 in 1 che funge da eyeliner, ombretto e gel per sopracciglia, per un risultato impeccabile e versatile.