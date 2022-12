Ospite a Verissimo Manila Nazzaro è tornata a parlare del dolore da lei vissuto nel 2020, quando scoprì di aver perso la figlia attesa insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro: la figlia persa

Manila Nazzaro non è mai riuscita a superare il dolore provato quando, nel 2020, scoprì di aver perso la figlia che lei e Lorenzo Amoruso aspettavano insieme.

La showgirl ha altri due figli avuti insieme al suo ex marito, ma il dolore provato nel 2020 le ha lasciato dei segni indelebili: “Sicuramente la perdita della bimba mia e di Lorenzo, è stato un dolore assoluto. È un dolore diverso. Un dolore molto silenzioso e profondo, che rimane sempre. Poi col tempo accetti e capisci alcune regole della natura. Accetti tutto col tempo, però ti segna e la cosa importante è non far finta che non ci sia, che questa cicatrice non esista.

Esiste, c’è ed è una parte della mia vita”.

Oggi Manila sta cercando di trovare la serenità accanto al suo compagno ma per il momento non è dato sapere se i due proveranno di nuovo ad avere un figlio insieme. Lorenzo Amoruso è riuscito comunque a stabilire uno splendido rapporto anche con Nicolas e Francesco Pio, i due figli che la sua compagna ha avuto insieme all’ex marito Francesco Cozza.

In tanti tra i fan della coppia sono curiosi di sapere cosa riserverà loro il futuro e se Manila Nazzaro riuscirà prima o poi a realizzare il suo grande sogno.