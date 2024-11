Un amore eterno

Margherita Rebuffoni, madre della celebre giornalista Nadia Toffa, ha dimostrato una forza straordinaria dopo la prematura scomparsa della figlia nel 2019. La sua storia è un esempio di resilienza e amore incondizionato, che continua a ispirare molte persone. In un recente intervento a “Domenica In”, Margherita ha condiviso il suo viaggio di dolore e speranza, rivelando come stia portando avanti il sogno di Nadia attraverso una fondazione dedicata alla ricerca sul tumore.

Un impegno per la ricerca

La fondazione creata da Margherita è diventata una Onlus che si occupa di sostenere la ricerca su tutti i tipi di tumore. Questo progetto è stato l’ultimo desiderio di Nadia, che ha sempre voluto aiutare chi si trova in difficoltà. “Lei mi ha chiesto di pensare anche agli ultimi, a chi non ha voce”, ha dichiarato Margherita, sottolineando l’importanza di dare supporto a chi ne ha bisogno. Questo impegno non solo onora la memoria di Nadia, ma offre anche un senso di scopo e forza alla famiglia.

Ricordi e speranza

Durante la trasmissione, Margherita ha condiviso ricordi preziosi di Nadia, descrivendola come una persona solare e felice. “Anche a casa era sempre allegra e solare”, ha detto, mentre sullo schermo scorrevano immagini della figlia. Nonostante il dolore per la perdita, Margherita ha trovato conforto nei ricordi e nella presenza della nipotina, che porta il nome di Nadia. “Sento che Nadia ha lasciato la sua vita al termine per questa appena nata”, ha affermato la sorella Silvia, evidenziando come la memoria di Nadia continui a vivere attraverso la famiglia.

Un messaggio di forza

Margherita Rebuffoni ha voluto trasmettere un messaggio di speranza a tutti coloro che affrontano la malattia. Nadia, infatti, incoraggiava gli altri a non chiudersi in sé stessi e a continuare a vivere pienamente. “Voleva aiutare gli altri malati a uscire di casa, a credere che potevano fare ancora qualcosa delle loro vite”, ha spiegato Margherita. Questo spirito di positività e determinazione è ciò che continua a guidare la famiglia di Nadia, che si impegna a portare avanti il suo messaggio di amore e solidarietà.