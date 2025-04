Un tributo a Eleonora Giorgi

Oggi, domenica 6 aprile, il programma Domenica In, condotto da Mara Venier, si apre con un commovente tributo a Eleonora Giorgi, l’iconica attrice scomparsa recentemente. In studio, il figlio Andrea Rizzoli condivide ricordi toccanti della madre, rivelando come la sua forza e il suo spirito abbiano ispirato non solo la sua famiglia, ma anche il pubblico che l’ha seguita nel corso degli anni. Rizzoli ha scritto un libro intitolato “Non ci sono buone notizie”, dove racconta gli ultimi giorni di vita della madre e il suo desiderio di aiutare gli altri che si trovano in situazioni simili.

Ospiti speciali e nuove storie

La puntata di oggi non è solo un omaggio, ma anche un’opportunità per esplorare nuove storie. Tra gli ospiti, Luca Zingaretti, che presenta il suo primo film da regista, “La Casa degli Sguardi”, tratto dal romanzo di Daniele Mencarelli. Zingaretti, noto per il suo carisma e il suo talento, parlerà del suo percorso artistico e del suo amore duraturo per Luisa Ranieri, con cui condivide una storia d’amore che dura da vent’anni.

Momenti di confronto e musica dal vivo

In studio, ci saranno anche due primedonne del panorama televisivo italiano, Pamela Prati e Valeria Marini, che parteciperanno a un faccia a faccia. La Marini, attualmente in un periodo difficile a causa di una truffa che ha colpito la madre, avrà l’opportunità di condividere le sue esperienze e le sue emozioni. Inoltre, il pubblico potrà godere di esibizioni musicali dal vivo, con Gaia che presenta il suo brano “Chiamo io, chiami tu” e Antoine che si esibisce con i suoi successi “Pietre” e “La tramontana”. Infine, Michele Bravi e Lino Banfi presenteranno il cortometraggio “Lo ricordo io per te”, una dedica alle persone più importanti della vita di Bravi.