“Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio”, è la nuova docu serie in arrivo in streaming, che racconta il caso dell’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quando esce e dove vedere questa serie tv.

Il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio: quando esce, dove vederlo

Da ieri, martedì 17 luglio 2024, è disponibile in streaming la docu serie “Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio”, in esclusiva su Netflix. Questa serie è disponibile in ben 192 Paesi e racconta la scomparsa e l’omicidio di Yara Gambirasio, una ragazzina di tredici anni di Brembate Sopra. Gianluca Neri, Carlo Gabardini e la loro squadra hanno cominciato a raccogliere materiale a partire dal 2017 e per riuscire a realizzare questa docu serie sono state consultate oltre 60mila pagine di documenti, oltre a visionare ore e ore di filmati. Vi ricordo che per poter vedere “Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio” è necessario essere in possesso di un abbonamento a Netflix. Se ancora non lo avete tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere uno tra i piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium.

Il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio: di cosa parla la docu serie

Come abbiamo appena visto da ieri, 16 luglio 2024, è disponibile su Netflix la docu serie “Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio”. Questa serie racconta la scomparsa e l’omicidio di Yara Gambirasio. La tredicenne scomparse il 26 novembre del 2010 a Brembate Sopra, mentre tornava a casa dagli allenamenti, il suo corpo senza vita fu ritrovato mesi dopo, il 26 febbraio del 2011. Il caso di Yara è stato uno dei casi più terribili degli ultimi anni, che si è concluso con la condanna all’ergastolo di Massimo Bossetti, operaio edile di Mapello che, secondo le indagini, avrebbe ucciso la ragazzina dopo una aggressione sessuale. Bossetti si è sempre dichiarato innocente. Questa docu serie mostra alcuni materiali mai ascoltati prima, come le conversazioni telefoniche durante i giorni della ricerca di Yara alle voci degli atti del processo delle persone coinvolte, al dolore dei genitori della ragazzina, Fulvio e Maura. Questa serie arriva a porre dei dubbi sul fatto che sia stato davvero Bossetti a uccidere Yara.

Il caso di Yara, oltre ogni ragionevole dubbio: quanti episodi sono?

“Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio” è una docu serie investigativa composta da 5 episodi. Uno dei protagonisti è l’avvocato di Massimo Bossetti, Claudio Salvagni, insieme al giornalista Luca Telese, che si occupò del caso andando ad esempio a intervistare la madre di Bossetti. Nella docu serie ascolteremo anche le parole del medico legale, Cristina Cattaneo e di Marita Comi, la moglie di Bossetti. In questa docu serie si pone l’accento sul fatto che sia difficile che i cani molecolari non siano riusciti a trovare il corpo di Yara, secondo l’investigatore assunto dalla difesa Yara non avrebbe mai lasciato la palestra, luogo dove si poteva nascondere il corpo. Occhi puntati anche sulla maestra di ginnastica, Silvia Brena, di cui sono state ritrovate tracce di DNA sul giubbotto di Yara. Altro personaggio chiave il custode della palestra, Valter Brembilla, mai iscritto, come la Brena, nel registro degli indagati.