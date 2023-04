La seconda stagione di How I Met Your Father è pronta per debuttare su Disney Plus, incantando i fan.

La seconda stagione di How I Met Your Father è pronta per debuttare su Disney Plus, incantando i fan. Lo spin off di How I Met Your Mother ha ottenuto un grande successo. Scopriamo insieme il cast della serie tv.

How I Met Your Father 2: il cast



Il 19 aprile 2023 uscirà sulla piattaforma di streaming Disney Plus la nuova stagione di How I Met Your Father. Il nuovo capitolo della serie tv, spin off di How I Met Your Mother, è particolarmente atteso dai telespettatori, dopo il grande successo della prima stagione. La storia di Sophie e del suo gruppo di amici andrà avanti in questi nuovi episodi, dopo un rinnovo lampo arrivato immediatamente grazie ai risultati ottenuti con la prima stagione.

Nel cast della seconda stagione di How I Met Your Father ritroveremo la protagonista della storia, Sophie, interpretata da Kim Cattrall nella versione del futuro e da Hilary Duff nella versione del passato. Presente anche Chris Lowell, nel ruolo di Jesse. Al loro fianco ci saranno anche i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Francia Raisa , nel ruolo di Valentina;

, nel ruolo di Valentina; Tom Ainsley , nel ruolo di Charlie;

, nel ruolo di Charlie; Tien Tran , nel ruolo di Ellen;

, nel ruolo di Ellen; Suraj Sharma, nel ruolo di Sid;

nel ruolo di Sid; Daniel Augustin , nel ruolo di Ian;

, nel ruolo di Ian; Josh Peck , nel ruolo di Drew;

, nel ruolo di Drew; Ashley Reyes, nel ruolo di Hannah.

Probabilmente sarà presente anche l’attore John Corbett, che interpreterà un uomo con cui la protagonista uscirà. Inoltre, è stata confermata la presenza di uno dei protagonisti più amati della serie originale, presente nella prima puntata di questa seconda stagione. How I Met Your Father è una produzione 20th Television, con Isaac Aptaker, Elizabeth Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman, Adam Londy e Hilary Duff come produttori esecutivi.

How I Met Your Father 2 arriva su Disney Plus



How I Met Your Father è una serie tv ambientata in un futuro prossimo, che ruota intorno a Sophie, che racconta al figlio come ha conosciuto suo padre. La narrazione porta i telespettatori indietro nel tempo, nel 2021, quando la protagonista e il suo gruppo di amici, formato da Jesse, Valentina, Charlie, Ellen e Sid, stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono fare delle loro vite e se riusciranno ad innamorarsi in un’epoca in cui social network e app di incontri consentono di avere possibilità illimitate di relazionarsi agli altri, ma virtualmente. Nella seconda stagione scopriremo che il consiglio dato da Robin Scherbatsky, secondo cui “il tempismo è tutto”, sta dando decisamente i suoi frutti. Sophie uscirà con un uomo più anziano di lei, che come abbiamo accennato sarà interpretato da John Corbett. Nel trailer ufficiale si parla anche del resto del gruppo, costretto ad affrontare dei cambiamenti personali davvero molto significativi. Inoltre, si parlerà della rottura tra Charlie e Valentina, che sembra non funzionare, della storia d’amore di Ellen, che va bene, e dei piani di Jesse, pronto a tornare sui suoi passi in amore. Come andranno avanti le vicende di questi protagonisti? Lo scopriremo il 19 aprile su Disney Plus.