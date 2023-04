La seconda stagione di How I Met Your Father debutterà il 19 aprile 2023. Lo spin off di How I Met Your Mother ha ottenuto un grande successo con il primo capitolo. Scopriamo dove vederlo.

How I Met Your Father 2: dove vederlo



La seconda stagione della serie tv How I Met Your Father sta per debuttare, per grande gioia del pubblico che ha apprezzato moltissimo il primo capitolo. Si tratta dello spin off dell’amatissima serie tv How I Met Your Mother, che è stata rinnovata subito proprio grazie al grande successo ottenuto. “La visione di Isaac ed Elizabeth per How I Met Your Father ha dimostrato di essere un appuntamento che i fan non possono perdere di settimana in settimana. Le vite di questi personaggi hanno appena cominciato a dispiegarsi e siamo entusiasti di poter approfondire il viaggio di questo gruppo per i nostri spettatori con una seconda stagione più lunga” sono state le parole di Jordan Helman, responsabile dei contenuti di Hulu Originals, dopo soli sei episodi. Un successo che sicuramente verrà confermato con questo secondo capitolo, che uscirà il 19 aprile su Disney Plus. La serie ha debuttato su HULU negli Stati Uniti il 24 gennaio 2023.

How I Met Your Father: arriva la seconda stagione

La serie tv è ambientata in un futuro prossimo e ruota intorno alla protagonista Sophie, che racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La storia porta i telespettatori nel 2021, in un periodo in cui relazionarsi con gli altri è davvero semplice, grazie ai social network e alle app di incontri. Ma è altrettanto semplice riuscire ad innamorarsi in questa era? La protagonista Sophie dovrà affrontare molti cambiamenti in questo nuovo capitolo, proprio come il suo gruppo di amici, ormato da Jess, Valentina, Charlie, Ellen e Sid, che stanno cercando di capire chi sono veramente, cosa desiderano dalla loro vita e come riuscire ad innamorarsi davvero. Lo spin off di How I Met Your Mother ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Dal trailer del secondo capitolo si scopre che il consiglio dato da Robin Scherbatsky, secondo cui “il tempismo è tutto”, sta dando i suoi frutti. Si scopre che Sophie esce con un uomo più anziano di lei, che è interpretato da John Corbett. Il teaser rivela anche che il resto del gruppo di amici sta attraversando numerosi e complicati cambiamenti personali. La rottura tra Valentina e Charlie non sembra funzionare, mentre la storia d’amore per Ellen sì e intanto Jess torna sui suoi passi in amore. Sarà sicuramente una stagione ricca di sorprese e di colpi di scena, che terrà ancora una volta il pubblico incollato al piccolo schermo, confermando il successo del primo capitolo. Non ci resta che attendere il 19 aprile 2023 per scoprire come andranno avanti le avventure di questi amati personaggi. La nuova attesissima stagione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Disney +, che sta regalando tantissimi nuovi titoli durante il mese di aprile.