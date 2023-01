Da giovedì 2 febbraio 2023 al cinema arriva Hidden – verità sepolte, il nuovo film di Roberto D’Antona, ispirato a fatti realmente accaduti.

Qual è la storia che si nasconde dietro la trama? Quali le vicende drammatiche a cui è ispirato? Scopriamole insieme.

Hidden – verità sepolte: la storia vera dietro il film

Il regista horror Roberto D’Antona torna al cinema con una nuova e inquietante storia di cronaca. Il suo nuovo film, intitolato Hidden – verità sepolte, è vietato ai minori di 18 anni e si ispira a fatti realmente accaduti.

Siamo in un piccolo paese in provincia di Novara, uno di quelli in cui, fondamentalmente, non succede mai niente di eclatante. Gli abitanti del posto sono tranquilli e ognuno di essi vive la propria vita senza troppi pensieri e senza porsi troppe domande su ciò che accade in paese.

Tutto d’un tratto la tranquillità apparente svanisce: diverse donne cominciano a scomparire nel nulla senza motivo e la situazione si fa ogni giorno sempre più tenebrosa, oltre che inquietante. Molto presto, però, quella che inizialmente è vista come scomparsa senza motivo, si rivela un sospetto molto più grande: le donne sono vittime di un serial killer meticoloso e maniacale, che non lascia spazio a errori e indizi. Paura, tensione e massimo pericolo: la caccia all’assassino non è cosa facile e gli equilibri sereni del paese cominciano a traballare.

Hidden – verità sepolte narra quindi vicende realmente accadute in quel piccolo paese in provincia di Padova, motivo per il quale il mood della pellicola risulta ancora più inquietante. Pensare che molte donne sono state uccise da un serial killer lasciato libero è qualcosa che fa rabbrividire.

Quando esce al cinema Hidden – verità sepolte?

La nuova pellicola thriller-horror di Roberto D’Antona arriva al cinema il 2 febbraio 2023. Hidden – verità sepolte è vietato ai minori di 18 anni proprio per le tematiche trattate e le scene abbastanza crude che lo caratterizzano.

Il cast di Hidden – verità sepolte

All’interno del cast del nuovo film thriller Hidden – verità sepolte, troveremo i volti di:

Annamaria Lorusso: Nadia Coppola

Roberto D’Antona: Martin Berardi

Rachele Gatti: Terri

Giulia Mesisca: Gaia De Medici

Stefano Tiraboschi: Davide Olivieri

Alex D’Antona: Filippo Valenti

Luca Gatta: Augusto Romano

Mirko D’Antona: Mario

Nicole Blatto: Giovanna Crotti

Rachele Crotti: Alma Rossetti

Francesco Emulo: Emilio Lorenzi

Alberto Fumagalli: Daniele Caffi

Fabrizio Narciso: Giacomo Romano

Teresa De Nicolo: Cecilia Moreno

Della durata di 136 minuti, Hidden – verità sepolte è considerato un film giallo, drammatico e thriller ed è prodotto da L/D Production Company in collaborazione con Amaranta Frame.

La fotografia è affidata a Stefano Pollastro, la sceneggiatura è firmata Roberto D’Antona e Annamaria Lorusso, mentre il montaggio è nelle mani di Roberto D’Antona. Le musiche, adatte al clima della pellicola, sono di Aurora Rochez.

Le riprese del film sono durate circa 43 giorni e il tutto è stato girato tra i comuni di Taino, Oleggio e Marano Ticino. Il regista Antona ebbe l’idea per Hidden – verità sepolte nel 2017, dopo avere girato la sua serie di successo The Reaping.