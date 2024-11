Un Natale lontano da Londra

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i riflettori tornano a puntare su Harry e Meghan, i Duchi di Sussex, che sembrano aver preso una decisione chiara: trascorrere il Natale negli Stati Uniti, lontano dalla Royal Family. Nonostante gli inviti ricevuti da diversi membri della famiglia reale, la coppia ha optato per rimanere in California, dove risiede da anni.

Le motivazioni della scelta

Le ragioni di questa scelta sono comprensibili e, in parte, legate alla famiglia. Meghan Markle, infatti, desidera passare le festività con sua madre, Doria Ragland, che non ha altri parenti con cui condividere questo periodo speciale. Secondo l’ex corrispondente reale Jennie Bond, è naturale che Meghan voglia stare vicino a sua madre, specialmente in un momento così significativo come il Natale.

Inoltre, la situazione tra Harry e il resto della Royal Family non sembra essere delle migliori. I rapporti con Re Carlo sono tesi e, nonostante le speranze di molti, la possibilità di un riavvicinamento durante le festività appare remota. La coppia ha già dimostrato in passato di preferire la tranquillità della loro vita californiana rispetto agli eventi ufficiali e alle pressioni della vita reale.

Le alternative natalizie

Nonostante l’invito da parte di Charles Spencer, zio di Harry, a trascorrere il Natale ad Althorp House, i Duchi di Sussex sembrano intenzionati a declinare. La scelta di rimanere in California non è una novità: da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, hanno sempre trascorso le festività lontano dal Regno Unito. Meghan non torna in patria dal funerale della Regina Elisabetta II nel settembre 2022, e questo Natale non farà eccezione.

In questo contesto, è probabile che Harry e Meghan trascorrano un Natale sereno e soleggiato a Montecito, dedicandosi ai loro figli e godendo della tranquillità della loro nuova vita. Sarà un’occasione per riflettere e per creare nuovi ricordi familiari, lontano dalle pressioni e dalle aspettative della Royal Family.