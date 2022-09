Guendalina Tavassi ha testimoniato in tribunale contro il suo ex marito, Umberto D’Aponte, da lei denunciato per abusi e molestie subiti durante la loro relazione.

Guendalina Tavassi: il processo contro l’ex marito

Dopo che nei mesi scorsi si è mostrata con lividi e il volto tumefatto Guendalina Tavassi ha testimoniato in tribunale contro il suo ex marito, Umberto D’Aponte, da lei denunciato per via delle violenze subite durante la loro unione.

Guendalina ha raccontato storie agghiaccianti e ha affermato che l’ex marito sarebbe arrivata a picchiarla anche mentre lei era intenta ad allattare i loro figli o che, durante un suo sfogo di rabbia, avrebbe rotto una finestra e alcuni vetri sarebbero finiti proprio nel lettino di uno dei loro due figli. Guendalina Tavassi ha anche confessato di essere praticamente certa di aver subito anche i tradimenti da parte di D’Aponte.

“Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto”, ha affermato, e ancora: “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa”.

La denuncia è scatta alcuni mesi fa quando Guendalina e il suo attuale compagno, Federico Perna, erano stati aggrediti difronte alla scuola frequentata dai due figli dell’ex naufraga.