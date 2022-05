Guendalina Tavassi shock: “Voleva picchiarmi”

Nei giorni scorsi Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi ha avuto un duro scontro con Clemente Russo e Laura Maddaloni. A seguire la sorella di Edoardo Tavassi ha dichiarato che quest’ultima l’avrebbe minacciata e sarebbe stata in procinto di alzare le mani contro di lei.

Guendalina Tavassi contro Laura Maddaloni

All’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi ha gettato pesanti accuse contro Laura Maddaloni che, secondo lei, sarebbe stata in procinto di picchiarla. “Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto che mi voleva alzare le mani.Urlando mi ha detto ‘all’anm e chi t’è viv’ ha maledetto le persone vive. Questa ragazzi è una cosa bruttissima. Poi si è resa conto di avermi maledetto. Così è andata in acqua con Clemente e si sono detti ‘hai detto all’anm e chi t’è viv, cosa diciamo adesso? cosa può diventare? Cosa ci inventiamo?’.

Così poi hanno cambiato e si sono inventati che lei mi è venuta addosso per dirmi una cosa all’orecchio. Avete capito la gravità di questa situazione? Modificano sempre la realtà“.

Lo sfogo di Laura Maddaloni

Dopo le parole di Guendalina Tavassi nei suoi confronti, Laura Maddaloni si è sfogata con Lory Del Santo, a cui ha detto: “A me non piace il doppio gioco. Escono parole forti che sono brutte. Lei ha detto ‘ho paura della judoka, perché lei è judoka e lotta ed è aggressiva, perché fa questo di mestiere e potrebbe picchiarmi’.

Questo non è più un gioco, si va oltre. Questa stupidaggini andate a raccontarle ad altri. Che gioco vogliono fare questi? Sì ha detto che ha paura di me perché sono judoka. Su queste cose non si scherza e sono assurdità“. Come andranno a finire le cose tra le due naufraghe?