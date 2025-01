Un compleanno da ricordare

Il 1 gennaio, Guendalina Tavassi ha festeggiato il suo 39° compleanno in un’atmosfera di gioia e affetto. La location scelta per l’occasione è stata Penna in Teverina, un incantevole comune vicino Roma, dove la showgirl ha organizzato un pranzo intimo con il compagno Federico Perna e i suoi adorati figli. Nonostante il traguardo dei 39 anni, nelle foto e sulla torta è apparso il numero 29, un gesto che ha suscitato sorrisi e curiosità tra gli invitati.

Un amore che si celebra

Federico Perna ha colto l’occasione per esprimere il suo amore in modo toccante, dedicando a Guendalina parole dolcissime. “Una persona unica come te, non poteva non nascere il primo giorno dell’anno”, ha scritto, augurandole un 2025 ricco di gioia, fortuna e amore. Le sue parole hanno risuonato nel cuore di tutti i presenti, creando un’atmosfera di commozione e felicità. La torta, decorata con il numero 29 e la scritta ‘Hacker non mi avrete mai’, ha fatto riferimento a un recente episodio legato al furto del suo profilo Instagram, dimostrando il suo spirito combattivo e ironico.

Momenti di emozione e musica

Tra risate e lacrime, la festa ha raggiunto il culmine quando i figli di Guendalina, Chloe e Salvatore, hanno cantato per lei il brano ‘Canta Ancora’ di Arisa. Le parole della canzone hanno toccato profondamente il cuore della showgirl, che ha vissuto un momento di intensa emozione. “Con una mano solleverei le pene che tu hai e ti proteggerei per sempre”, recita il testo, un messaggio che rispecchia perfettamente l’amore che unisce Guendalina alla sua famiglia. Questo compleanno non è stato solo una celebrazione di un anno in più, ma un tributo all’amore e ai legami che rendono la vita speciale.