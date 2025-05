Un arrivo da star a Miami

Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer di successo, ha recentemente condiviso con i suoi follower il suo ultimo giorno a Miami, un luogo che sembra essere diventato la sua seconda casa. Con il suo aereo privato, il Bombardier Global Express XRS, un regalo che si è fatto a marzo, Vacchi ha fatto il suo ingresso trionfale in Florida, dove il sole e il mare fanno da cornice a una vita di lusso e divertimento.

Una villa da sogno

La villa di Vacchi, acquistata nel 2020 per la stratosferica cifra di 24,5 milioni di dollari, è un vero e proprio paradiso. Situata a Miami Beach, la proprietà si affaccia sull’oceano e offre una vista mozzafiato. Ogni angolo della casa è curato nei minimi dettagli, dalla piscina scenografica all’immensa palestra, passando per un salone enorme e una cucina super accessoriata. Con sette camere da letto e sette bagni, la villa è perfetta per accogliere amici e familiari in un’atmosfera di totale relax.

Dettagli di lusso e comfort

All’interno della villa, gli ospiti possono godere di una sala cinema privata, una palestra da mille e una notte e celle per vini pregiati. Non manca un garage spazioso in grado di ospitare fino a quattro auto. L’arredamento è un mix di eleganza e design, con colori chiari che si intonano perfettamente con il legno e il vimini, creando un’atmosfera armoniosa e raffinata. All’esterno, le altissime palme circondano la piscina, mentre i lettini a due piazze, foderati di spugna verde chiaro, invitano al relax.

Una vita di agi e felicità

Gianluca Vacchi non è solo un imprenditore di successo, ma anche un uomo innamorato. Insieme a Sharon Fonseca, con cui condivide la vita dal 2018 e da cui ha avuto il piccolo Blu Jerusalema, 4 anni e mezzo, Vacchi vive una storia d’amore che sembra essere il perfetto coronamento di una vita già ricca di successi. La loro villa, circondata da altre dimore di personaggi famosi, è il palcoscenico ideale per momenti di felicità e relax, lontano dallo stress quotidiano.