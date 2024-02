Gommage viso: le differenze con lo scrub

Il gommage viso si differenzia dallo scrub per una serie di fattori, come i prodotti e anche i benefici che apporta.

Considerando che ogni giorno la pelle del viso va incontro a una serie di fattori come lo smog, l’inquinamento, ma anche le condizioni meteo, è necessario trattarla con delicatezza e pulirla in profondità. Per poterlo fare nel modo migliore, il gommage viso è il trattamento indispensabile per eliminare qualsiasi impurità. Vediamo come effettuare questa pratica a casa.

Gommage viso

Con questo termine si fa riferimento a un vero e proprio trattamento estetico il cui scopo principale è proprio pulire l’epidermide da tutta una serie di impurità. In questo modo si va a stimolare l’ossigenazione e rinnovare i tessuti, in quanto si tratta di un procedimento che esfolia, ma al tempo stesso nutre la pelle andando in profondità.

Si adatta ed è indicato anche per le pelli maggiormente sensibili e delicate dal momento che il gommage viso permette di eliminare lo strato superficiale delle cellule morte. Ha poi il compito, come già detto in precedenza, di rimuovere le impurità, ma anche alcuni piccoli inestetismi come possono essere i punti neri presenti spesso sul viso.

Rispetto ad altri trattamenti, risulta poi molto facile da applicare. Infatti, bisogna passare sul viso un prodotto che può essere in crema o gel con microsfere massaggiando in modo circolare e facendo una leggera pressione. In seguito, si risciacqua con dell’acqua tiepida pulendo poi il viso con latte detergente o tonico.

Un trattamento di bellezza che esfolia non solo la pelle del viso, ma anche del corpo. Rimuove le cellule in profondità andando a esfoliare. Sebbene sia particolarmente indicato per chi ha la pelle sensibile, bisogna fare attenzione in caso di couperose dal momento che il massaggio deve essere breve proprio per non andare a sollecitare la circolazione.

Gommage viso e scrub: quale usare

Solitamente si tende a confondere il gommage viso con lo scrub, ma in realtà sono diversi. Sono entrambi due trattamenti esfolianti per la pelle del viso, ma hanno caratteristiche molto diverse. Lo scrub si differenzia proprio perché ha un’azione esclusivamente esfoliante, quindi va a esfoliare la pelle eliminando le cellule morte.

Con questo trattamento, la pelle risulta più splendida come fosse rigenerata. Va a eliminare le impurità e a liberare i pori. Lo scrub poi funziona molto bene poiché la sua formula si basa su granuli dalle dimensioni alquanto grandi che agiscono in maniera meccanica sulla pelle. Inoltre, lo scrub, a differenza del gommage viso, si applica anche sul corpo.

La differenza principale tra questi due trattamenti risiede proprio nella presenza di questi granuli. Nel gommage viso sono molto piccoli in modo da entrare maggiormente a contatto con la pelle ed essere poi molto delicati. Un trattamento per le pelli che sono sottoposte spesso a rossori e irritazioni, proprio perché particolarmente sensibili.

Entrambi i trattamenti che comunque hanno un’azione esfoliante e idratante, vanno scelti in base al tipo di pelle.

Gommage viso: ordine Amazon

Un prodotto per la pulizia del viso e della pelle che si trova sull’e-commerce di Amazon scegliendo tra diverse tipologie per l’epidermide. Cliccando sulla foto si possono visualizzare tutti i dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei tre migliori gommage viso indicati per ogni pelle con le caratteristiche di ciascuno, come dimostrano le descrizioni del prodotto.

1)Jowaé gommage esfoliante

Una formula nel formato da 75 ml che ha una doppia funzione dal momento che esfolia e leviga. Indicata per ogni tipo di pelle anche per quelle particolarmente sensibili. A base di granuli di origine naturale che esfoliano e ossigenano la pelle. Un trattamento del genere aiuta a rendere l’incarnato più luminoso. Molto avvolgente e profumata per la peonia.

2)Gyada Cosmetics scrub viso coconut

Una maschera scrub a base di granuli ottenuti da riso e olio di oliva che rimuove le cellule morte e non irrita. Basta lasciarlo in posa per qualche minuto per purificare la pelle e idratare. Si massaggia sul viso pulito con movimenti circolari e ha proprietà idratanti ed esfolianti, oltre a stimolare la produzione di collagene.

3)irsan gommage viso rigenerante

Contiene nutrienti come vitamina C, acido azeleico, olio di jojoba e burro di karité per una pelle molto delicata e sensibile. Adatta per la pelle irritata. Previene i punti neri e le impurità, oltre a combattere l’invecchiamento. Il gommage dona una pelle sana e luminosa, oltre che fresca.

Al gommage viso si unisce anche lo scrub con varie tipologie per ogni pelle.