La notte tra il 10 e l’11 gennaio 2023 è stata la notte dei tanto attesi Golden Globe, arrivati nell’anno appena cominciato alla loro 80esima edizione.

L’attesa era altissima, le emozioni erano tangibili e, come ci si poteva aspettare, la moda è stata una grandissima protagonista della serata.

Il red carpet dei Golden Globe 2023 si è nuovamente illuminato e ha accolto le sfilate di numerose star internazionali.

Golden Globe 2023: i look da red carpet delle star

La cerimonia dei Golden Globe è l’occasione perfetta in cui professionalità e moda si fondono insieme e danno vita a qualcosa di unico, oltre che ispirazionale. Quel fatidico tappeto rosso non vede l’ora di essere “calpestato” da outfit meravigliosi, pronti a fare discutere e altrettanto pronti a lanciare nuove tendenze fashion.

Sarà che dopo la pausa causata dalla pandemia e il forte desiderio di tornare finalmente a una parvenza di normalità, tutte le star si sono divertite a sfoggiare look di ogni colore e tipologia. C’è chi, come sempre, ha voluto puntare sul total black e le tonalità più scure e chi, invece, ha scelto abiti più candidi e tenui, talvolta cosparsi di brillantini o dai dettagli più sensuali.

Qualcuno ha voluto osare un po’ di più; tanti i volumi, diversi i colori sgargianti e sicuramente altrettanto tangibile è stata la voglia di lasciare il segno.

Total black, sfumature dark e paillettes a non finire

Jamie Lee Curtis ha scelto Valentino: l’attrice ha sfilato sul red carpet dei Golden Globe 2023 con un abito total black decisamente non scontato. Una tuta senza spalline accompagnata da un mantello avvolgente tutto ricamato in pizzo.

Nero anche per Ana de Armas, anche se smorzato da una cascata frontale di strass in stile “mattonella”. L’abito, ben strutturato e senza spalline, è una creazione di Louis Vuitton.

Selena Gomez non sceglie il total black ma ci si avvicina molto: l’attrice e cantante, infatti, ha scelto per il tappeto rosso un abito firmato Valentino Couture color borgogna molto scuro in velluto. Scollatura geometrica, spalle scoperte e maniche a sbuffo extra vaporose di una tonalità più chiara rispetto all’abito. Che dire, favolosa.

Jennifer Coolidge ha optato per un Dolce & Gabbana aderente e ricoperto di paillettes: su sfondo total black, l’attrice ha scelto di avvolgersi in un abito elegante, chic e super luminoso. Bel contrasto con il biondo dei capelli.

Un nero decisamente non classico quello indossato da Daisy Edgar-Jones. L’abito scelto dall’attrice, firmato Gucci, è un tripudio di tessuti e consistenze: la gonna vaporosa e multistrato, lascia spazio a una parte superiore sexy in stile corpetto. La particolarità? L’effetto lingerie non-lingerie dato dalla parte in velluto nero che ricorda le fattezze di un pezzo sotto del costume a vita altissima.

Emma D’Arcy ha voluto stupire tutti: arrivata sul red carpet con un outfit firmato Acne Studios, l’attrice ha sfoggiato qualcosa di incredibile. Un completo pantaloni e giacca oversize dal gusto gothic-dark originale. Il tocco di colore? I guanti viola.

Colori, raffinatezza, ma anche tanta personalità

Poteva Billy Porter rimanere inosservato? Impossibile. L’attore ha sfilato sul tappeto rosso dei Golden Globe con un abito di Christian Siriano degno della sua personalità. Un abito blazer lunghissimo, con strascico, total purple accesissimo. Sotto, una camicia bianca e un bel papillon abbinato al vestito. Supremo, come sempre. Sulla scia del volume anche Niecy Nash, che con il suo abito Dolce & Gabbana color borgogna ha incantato i riflettori e ha illuminato la notte, grazie alla cascata di strass nella parte frontale dell’abito.

Margot Robbie, Jessica Chastain, Jenna Ortega e Salma Hayek sono solamente alcune delle star che hanno scelto per la serata tonalità più neutre, seppure con dettagli originali. La star della serie-tv Mercoledì, ad esempio, ha sfilato con un abito firmato Gucci decisamente non nelle corde dark del personaggio da lei interpretato: sensuale ma raffinato, l’abito scelto dall’attrice è vaporoso ma leggero, con incroci cut out elegantissimi.

Giallo per Anya Taylor-Joy, che ha scelto un abito di Dior perfetto per la sua silhouette. Rosso per Lily James, arrivata ai Golden Globe con un abito di Atelier Versace personalizzato: volume extra, monocromia di impatto. Dior anche per Elizabeth Debicki, con il suo abito rosa shocking dritto e senza spalline: candida ma frizzante.

L’attrice di Wakanda Forever, Letitia Wright, ha scelto un abito Prada bicolor perfetto: spalle e spacco color crema, mentre il corpo è di un arancio caldo sfumato. Elegante e mai banale, l’attrice è riuscita ancora a fare centro.

E gli uomini? Tanto nero, ma non sono mancati i colori

Molti degli uomini dei Golden Globe 2023 hanno scelto il nero: è il caso di Jeremy Pope (Dolce & Gabbana), Lewis Pullmann (Saint Laurent), Danny Ramirez (Saint Laurent), Reece Feldman (Elgon Lab e gonna Daniel W. Fletcher). Un paio di marroni (Damien Chazelle in Dolce & Gabbana e Andrew Garfield in Zegna), ma anche qualche verde e qualche tonalità pastello come l’azzurro cielo e il rosa cipria.

Insomma, anche gli uomini hanno dato prova di stile e originalità.