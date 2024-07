Chi sono i vincitori dei Globo d’Oro 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Globo d’Oro 2024: chi sono i vincitori

Ieri, 3 luglio 2024, si è svolta a Roma la premiazione del Globo d’Oro, ovvero il premio cinematografico italiano. E’ l’Associazione della Stampa estera in Italia ad assegnare a premiare quelle che sono state le opere più significative. La premiazione si è svolta all’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, alla presenza di nomi importanti quali Tim Burton e Sting. Ma, chi sono i vincitori? Andiamo ora a scoprirli insieme:

Miglior fotografia: Paolo Carnera per “Adagio”

Miglior cortometraggio: “Unfitting” di Giovanna Mezzogiorno

Milgior documentario: “Posso entrare? An Ode To Naples”

Miglior serie tv: “Un Amore” di Francesco Lagi

Giovane Promessa: Rebecca Antonaci per “Finalmente l’alba”

Miglior opera prima: “Gloria” di Margherita Vicario

Miglior commedia: “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi

Miglior colonna sonora: Margherita vicario e Davide Pavanello per “Gloria”

Miglior sceneggiatura: Daniele Lucchetti e Francesco Piccolo per “Confidenza”

Miglior regia: Matteo Garrone per “Io capitano”

Miglior attrice: Micaela Ramazzotti in “Felicità”

in “Felicità” Miglior attore: Elio Germano in “Confidenza “

Miglior film: “C’è ancora domani“, di Paola Cortellesi

Il miglior film è dunque quello di Paola Cortellesi, che ha davvero riscosso un grandissimo successo anche tra il pubblico. Ecco come ha commentato la vincita l’attrice e regista italiana: sono veramente grata alla stampa estera. Non mi aspettavo tutto questo, continuo a dirlo. Questo film è stato distribuito in 124 Paesi. Chiedo al produttore e al resto del cast presente di salire qui. Con loro ringrazio tutta la squadra.”

A vincere come miglior attrice è stata Micaela Ramazzotti, mentre il miglior attore è stato Elio Germano.

Globo d’Oro 2024: Premio alla carriera per Monica Bellucci

Come abbiamo appena visto, si è svolta ieri sera a Roma la 64esima edizione dei Globo d’Oro, che ha visto il film di Paola Cortellesi, “C’è ancora domani”, trionfare. Nel corso della serata è stato assegnato anche il Premio alla carriera a una delle attrici più note a amate non solo in Italia, ma anche nel mondo, ovvero Monica Bellucci. Il premio è stato dato alla Bellucci per la sua personalità e per la sua capacità interpretativa. Ad accompagnarla c’era il compagno, il regista Tim Burton. Ma ecco cosa ha detto l’attrice umbra quando è salita sul palco: “vi ringrazio, sono in effetti già in età da pensione. Posso dire di essere molto emozionata di ricevere questo riconoscimento. Il mio percorso è stato atipico ma mi ha permesso di conoscere molte persone talentose, che mi hanno aiutato a migliorare. Dedico questo premio alle mie figlie che mi insegnano sempre tante cose. Grazie alla mia famiglia e a Tim per essere qui.” Prima della premiazione la Bellucci ha fatto i complimenti anche alla figlia Deva Cassel, per aver doppiato il personaggio di Noia nel film di animazione “Inside Out 2″.

