Giuseppe Brunetti, chi è: tutto sul giovane attore

Giuseppe Brunetti è un attore napoletano, molto giovane, che sta iniziando a spiccare il volo con la sua carriera. L’attore ha fatto parte del cast de L’Amica Geniale e da oggi lo possiamo rivedere anche ne La vita bugiarda degli adulti.

Giuseppe Brunetti: chi è?

Giuseppe Brunetti è un attore italiano che sta iniziando la sua carriera, con ruoli in diverse serie molto acclamate. È nato a Napoli il 10 dicembre 1995 sotto il segno zodiacale del Sagittario e ha occhi e capelli castani. Giuseppe Brunetti si è formato nel biennio 2016/2017 presso la scuola del Teatro Stabile di Genova “Mariangela Melato”, poi si è laureato in lingue straniere presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale, nel 2020.

Ha una grande passione per la recitazione, che lo ha spinto a partecipare a numerosi provini, riuscendo ad ottenere alcuni ruoli in diverse serie tv e film. Sono diverse le pellicole e le serie a cui ha preso parte dall’inizio della sua carriera, come Mare Fuori, Natale in casa Cupiello, Qui Rido Io e L’Amica Geniale 3. Ora è entrato a far parte del cast di La vita bugiarda degli adulti, tratto dal romanzo di Elena Ferrante, serie che è disponibile su Netflix a partire da oggi, mercoledì 4 gennaio 2023.

Non ci sono particolari informazioni sulla sua vita privata, ma l’attore è particolarmente attivo sul suo profilo Instagram, dove condivide in modo particolare scatti e video che riguardano la sua passione per la recitazione e le sue esperienze lavorative.

Giuseppe Brunetti ne La vita bugiarda degli adulti

Oggi, 4 gennaio 2023, La vita bugiarda degli adulti uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix. Una serie girata a Napoli e a Milano, con la regia di Edoardo De Angelis, che racconta la vita dell’adolescente Giovanna nella Napoli degli anni ’90. Una serie che è stata tratta dal romanzo best-seller di Elena Ferrante e che sicuramente riuscirà ad ottenere lo stesso successo de L’Amica Geniale, molto amata dal pubblico. Il cast della serie è composto da:

Giordana Marengo – Giovanna;

Valeria Golino – Vittoria;

Alessandro Preziosi – Andrea;

Pina Turco – Nella;

Biagio Forestieri – Mariano;

Raffaella Rea – Costanza;

Rossella Gamba – Angela;

Azzurra Mennella – Ida;

Susy Del Giudice – Margherita;

Giuseppe Brunetti – Corrado;

Gianluca Spagnoli – Tonino;

Maria Vera Ratti – Giuliana;

Giuseppe Buselli – Roberto;

Adriano Pantaleo – Rosario.

Il personaggio interpretato da Giuseppe Brunetti è quello di Corrado. Si tratta del più espansivo dei tre fratelli, quello che caratterialmente e anche fisicamente assomiglia di più al padre Enzo. Corrado è un bambinone che gioca a farsi vedere, che frequenta i brutti giri dell’amico Rosario, che spadroneggia nel quartiere, ma che in realtà è solo un PIB, ovvero un “pesce in brodo”. Fin dal primo incontro si innamora di Giovanna, la protagonista, che per lui diventa quasi una specie di ossessione. Roberto è la sua nemesi, forse perché in lui vede l’emancipazione da quella vita misera che non è riuscito e non riuscirà mai ad ottenere. Giuseppe Brunetti ha interpretato benissimo questo ruolo, riuscendo a rendere perfettamente l’idea del personaggio per cui è stato scelto.