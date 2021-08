Il 28 agosto 2021 si è celebrato il matrimonio di Veronica Fiumicini, sorella di Giulia De Lellis. Veronica è finalmente moglie di Jacopo, suo compagno da 10 anni e con cui ha già due figlie, Matilde e Penelope, molto legate alla zia.

La famosa influencer, damigella durante la cerimonia, ha catturato al pari della sposa l’attenzione per il suo look. Giulia De Lellis ha infatti indossato un meraviglioso vestito per le nozze della sorella, tenuto segreto fino a quel momento.

Il matrimonio di Veronica

Una location da sogno nei pressi di Roma ha fatto da sfondo a un matrimonio molto romantico. Giulia De Lellis era a fianco del fidanzato Carlo Gussali Beretta, e i social hanno ovviamente catturato molti attimi della serata.

Il matrimonio vero e proprio è stato il realtà celebrato in comune il 23 agosto, poi, sabato 28 agosto, il grande party. Pochi invitati, seduti sui gradoni di pietra fra gli alberi, mentre Penelope e Matilde portano le fedi all’altare, attraversando ad un piccolo sentiero verde.

Come fatto sapere poi la sposa sui social, è stata proprio Giulia ad organizzare il matrimonio, oltre che a farle da testimone di nozze. Emozionatissima per il giorno speciale di sua sorella ha anche rivelato:

È stata un’emozione indescrivibile, non pensavo così forte! Volevo godermi tutto. Non sono riuscita a fare niente dall’emozione. Ho fatto davvero pochissime foto e video! Tutto è stato tutto perfetto, grazie di cuore per l’amore che ci mandate.

Il vestito di Giulia De Lellis per le nozze della sorella

Le damigelle della sposa, oltre a Giulia, erano le amiche di sempre Sara, Valeria e Gioia e, come richiesto dalla tradizione, avevano tutte outfit coordinati. Le quattro indossavano eleganti abiti in verde smeraldo di raso: stesso colore e tessuto ma modelli differenti. A differenziare i look anche le scarpe: qualcuna ha scelto dei vertiginosi tacchi a spillo, qualcun’altra delle infradito raso terra.

Il vestito da damigella d’onore di Giulia De Lellis è stato realizzato su misura per lei da Sol Wears Women. La gonna lunga ha un drappeggio intorno al punto vita e un profondissimo spacco laterale che rivela le gambe. Il corpetto scollato, invece, le coppe strutturate decorate con una cascata di pietre preziose e delle spalline sottili di cristalli. Capelli sciolti e mossi, ha completato il tutto con una mini pochette argentata e con dei sandali gioiello di René Caovilla con il tacco a spillo.

Il suo look è stato apprezzato dai suoi 5 milioni di follower e non solo: certamente offrirà ispirazione a chi vorrà replicare un abito simile da cerimonia!

