La supermodella brasiliana Gisele Bundchen sarebbe in dolce attesa del terzo figlio, il primo dal compagno Joaquim Valente. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla loro relazione.

Gisele Bundchen e Joaquim Valente: la loro storia d’amore

La supermodella brasiliana Gisele Bundchen, secondo People, sarebbe incinta del terzo figlio dal nuovo compagno Joaquim Valente, istruttore brasiliano di jii jitsu. Gisele, 44, ha nove anni in più di Joaquim, che ne ha 35. I due fanno coppia dal giugno del 2023. Con Joaquim Valente la supermodella Gisele Bundchen ha ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Tom Brady, avvenuto nel 2022. Ma, come si sono conosciuti Gisele e Joaquim? A quanto pare grazie allo sport. Uno dei figli che Gisele ha avuto da Tom Brady è iscritto all’accademia fondata da Valente cui dopo si è iscritta anche la stessa top model. Ecco cosa aveva raccontato la stessa Gisele: “non lo avevo mai preso in considerazione. Ma quando ho portato Benjamin alla prima lezione e ho iniziato a parlare con Joaquim ho capito che era molto di più di un’autodifesa. Mi è sembrato molto in linea con ciò in cui credo e cerco, e col percorso che sto compiendo per diventare la versione migliore di me stessa.” Se volete saperne di più su Gisele Bundchen la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 23,1 milioni di follower.

Gisele Bundchen e Joaquim Valente: terzo figlio in arrivo per la modella

Come abbiamo appena visto, la supermodella brasiliana Gisele Bundchen e l’istruttore di jiu jitsu Joaquim Valente stanno insieme da giugno del 2023 e, secondo quando riportato da People, la coppia sarebbe in attesa del primo figlio insieme, il terzo per la top model, già mamma di Benjamin e Vivian Lake, avuto dall’ex marito Tom Brady. Ma ecco cosa si legge su People: “Giselle e Joaquim sono felici per questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente amorevole e sereno per tutta la famiglia.” Secondo le voci la supermodella brasiliana sarebbe al quinto o sesto mese di gravidanza e, prima che la notizia fosse diventata di dominio pubblico, avrebbe avvisato l’ex marito Tom Brady.

Gisele Bundchen e Joaquim Valente: la reazione di Tom Brady alla notizia della gravidanza dell’ex moglie

Gisele Bundchen sarebbe al quinto o al sesto mese di gravidanza. La supermodella brasiliana sta quindi per avere il terzo figlio, il primo dal nuovo compagno Joaquim Valente. Ma, come l’ha presa l’ex marito Tom Brady? Secondo le ultime indiscrezioni, la supermodella avrebbe avvisato l’ex marito e padre dei suoi due figli, della nuova gravidanza, prima che essa diventasse di dominio pubblico. Quanto poi la notizia si è diffusa, Brady ha condiviso questo messaggio criptico sui social: “oh, specchio nel cielo, cos’è l’amore? Può il bambino dentro di me elevarsi? Posso navigare attraverso le mutevoli maree dell’oceano? Posso gestire le stagioni della mia vita?”.