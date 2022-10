La squalifica di Ginevra Lamborghini dal GF Vip 7 continua a far discutere. I fan dell’ereditiera hanno mandato in tendenza su Twitter l’hashtag #Ginevradentro, con cui chiedono ad Alfonso Signorini di farla tornare in gioco.

Ginevra Lamborghini: i fan chiedono il suo ritorno al GF Vip

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7, Ginevra Lamborghini è stata squalificata per le parole che ha detto su Marco Bellavia. “Merita di essere bullizzato“, ha tuonato l’ereditiera nei confronti dell’ex volto di Bim Bum Bam. Una frase pesante, che non poteva passare inosservata. Appena Alfonso Signorini ha letto il verdetto, Ginevra è scoppiata a piangere, dicendosi pentita di quanto uscito dalla sua bocca. E’ per questo che i fan chiedono a gran voce di far tornare la Lamborghini al GF Vip.

Fan in rivolta al grido di #Ginevradentro

Al grido di #Ginevradentro, i fan della Lamborghini hanno intasato Twitter. Vorrebbero vederla tornare al GF Vip per un motivo ben preciso: a differenza di altri Vipponi che sono ancora in gioco, si è pentita. Tanti i cinguettii che chiedono a gran voce il suo reintegro: “Ancora state in tempo di rettificare perché la seconda opportunità tutti la meritiamo. Grande Fratello date una seconda possibilità a Ginevra, si è pentita e scusata a differenza di altri che sono ancora dentro” oppure “Non se lo merita una cosa così Ginevra… ragazzi/e aiutiamola ad entrare in casa” o ancora “Charlie, Wilma e Gegia sono ancora dentro ma il loro comportamento è stato peggio delle parole di Ginevra, usata come sacrificio per i cyberbulli“.

Ginevra Lamborghini tornerà al GF Vip 7?

Quante possibilità ci sono di rivedere Ginevra Lamborghini al GF Vip 7? Pochissime, visto che la squalifica è un provvedimento disciplinare che non si può annullare. A prescindere dal desiderio dei fan, Alfonso Signorini non potrebbe mai acconsentire ad una simile richiesta perché non sarebbe giusto nei confronti di tutti i Vipponi che, negli anni passati, sono stati mandati via.