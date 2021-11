Momenti di grande paura in Giappone. Nella notte di Halloween, un uomo vestito da Joker ha accoltellato 17 persone su un treno a Tokyo.

Giappone, uomo vestito da Joker accoltella 17 persone su un treno

Nella notte di Halloween le persone presenti su un treno a Tokyo hanno vissuto un vero e proprio incubo, molto simile ad un film horror. Sono 17 le persone rimaste ferite. Un uomo di 24 anni, vestito da Joker, è salito a bordo del treno e dopo aver tirato fuori un coltello si è scagliato contro i pendolari, colpendoli diverse volte. Le testimonianze diffuse sui social network sono tantissime. Le persone presenti al momento dell’attacco hanno ripreso diverse scene di cui è accaduto.

L’uomo che ha preso d’assalto il treno è stato arrestato dalla polizia.

Giappone, uomo vestito da Joker accoltella 17 persone: ha appiccato un incendio

Tutto è accaduto la sera di domenica 31 ottobre, quando il 24enne, travestito come Joker, è salito a bordo di un treno e ha tirato fuori un coltello dalla tasca. In pochi secondi ha iniziato a colpire tutte le persone che aveva davanti, mentre è iniziata una fuga dei passeggeri, che hanno cercato di nascondersi negli altri vagoni e uscire dai finestrini.

L’uomo ha cosparso il pavimento del treno con del liquido, per poi appiccare un incendio. Il treno si è fermato nella stazione di Kokuryo, nella periferia occidentale della città, consentendo ai passeggeri di abbandonare il treno, uscendo dai finestrini. A testimoniarlo numerosi video diffusi sul web.

Giappone, uomo vestito da Joker accoltella 17 persone: “Volevo uccidere qualcuno per morire giustiziato”

La polizia è intervenuta sul treno e ha fermato il 24enne, che ha confessato di aver ferito quelle persone con lo scopo di ucciderle e di essere condannato a morte. “Volevo uccidere qualcuno per morire giustiziato” ha dichiarato. Il ragazzo ha confessato alla polizia la sua ammirazione per Joker. Aveva “fallito nel lavoro e nell’amicizia e voleva morire” ha dichiarato il quotidiano Sankei. Il governo giapponese ha condannato l’atto “atroce” compiuto dal ragazzo, che è stato accusato di tentato omicidio. Tre dei feriti sono in ospedale in gravi condizioni.