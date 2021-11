Ettore Rosboch, padre della professoressa uccisa da un suo ex alunno nel 2016, è morto all’età di 90 anni.

Ettore Rosboch, papà di Gloria, la professoressa di Castellamonte uccisa nel gennario del 2016 da un ex alunno, è morto all’età di 90 anni.

L’anziano genitore della professoressa, che aveva 49 anni quando è stata uccisa, è morto nella mattina del primo novembre. Nella giornata di oggi, martedì 2 novembre, si terrà una veglia di preghiera. I funerali si terranno mercoledì 3 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Castellamonte, dove Ettore Rosboch viveva insieme alla moglie Marisa e alla figlia Gloria, prima del delitto.

Morto Ettore Rosboch: “Ha raggiunto la sua amata Gloria”

L’uomo, che aveva un’età molto avanzata, ha sempre lottato per riuscire ad ottenere giustizia per Gloria Rosboch, sua figlia, che era stata brutalmente uccisa da un suo ex alunno.

L’uomo non aveva mai perso neanche un’udienza del processo a carico degli indagati. Verrà sepolto accanto a sua figlia. “Ha raggiunto la sua amata Gloria” è la frase che è stata scritta sul manifesto funebre per Ettore Rosboch. L’uomo è scomparso a 90 anni, dopo il grande dolore dell’uccisione di sua figlia.

Morto Ettore Rosboch: l’omicidio della professoressa

Per l’omicidio della professoressa Gloria Rosboch è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere Gabriele Defilippi, ex alunno dell’insegnante.

Il giovane è accusato di aver strangolato la donna dopo averla raggirata per portarle via 187.000 euro, con la promessa di una vita insieme in Costa Azzurra. La sentenza definitiva è arrivata a dicembre 2019. Condannato in via definitiva anche il complice, Roberto Obert, che deve scontare 18 anni e 9 mesi di carcere. Assolta Caterina Abbattista, mamma di Defilippi, Secondo la Corte di assise d’appello di Torino, la donna non ha partecipato all’omicidio.