C’è voglia di svago, di caldo e di libertà e per entrare nel mood della stagione calda non c’è niente di meglio che dedicarsi allo shopping: ecco i modelli di gonne per la primavera estate 2021 da avere assolutamente.

Gonne modelli primavera estate 2021

Con l’arrivo della bella stagione e del sole, scatta subito la voglia di gonne. Si ripongono quindi nell’armadio i pesanti pantaloni invernali e si rispolverano i capi più leggeri. Via libera alla fantasia, al colore, agli abbinamenti estremi, ma sempre con gusto.

Per la stagione primaverile ed estiva 2021 si ritorna agli anni Novanta, alla creatività del patchwork, alla comodità delle gonne lunghe e ampie, con richiami anche agli anni Sessanta.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e anche chi generalmente non ama indossare gonne, non potrà che rimanere affascinato dal tripudio di colori e stoffe della stagione calda.

Ecco i modelli che non possono mancare nel guardaroba della primavera estate 2021.

Minigonna

Linee geometriche e lineari, che si abbinano a colori accesi come il fucsia, l’arancione o il ceruleo. In un revival degli anni Sessanta ritorna prepotentemente le minigonne.

Gambe libere e in mostra, esaltate da sandali con tacchi non troppo alti oppure da stivali leggeri.

A vita bassa

Con la stagione calda c’è un grande ritorno: la vita bassa. Ecco quindi che si moltiplicano i modelli di gonne a vita bassa, per chi ama mettere in mostra l’ombelico. Perfette anche da indossare sopra a un costume pensando già al caldo estivo.

A ruota

Un po’ bon ton e un po’ rétro: la gonna a ruota è perfetta per chi ama gli outfit romantici senza tempo. Da abbinare con camicie floreali per un look super versatile o con un crop top per un effetto a contrasto.

Lunga con spacco

Per chi non ama le minigonne ma non vuole rinunciare alla comodità di avere le gambe libere, l’ideale è indossare una gonna morbida e leggera con uno spacco profondo. Per completare il look è perfetta una giacca super colorata, leggera e primaverile.

Lunga plissé

La gonna lunga plissé è un capo estremamente versatile, permette infatti di creare look eleganti ma anche super casual. Abbinato a dei sandali, l’outfit risulterà estremamente di classe, mentre con delle sneakers l’effetto sarà sportivo, ma sempre con stile. Perfetta anche con una maxi camicia e un blazer.

Patchwork

Un tripudio di colori con le gonne che richiamano il patchwork. Pezzi di tessuto di diverso colore cuciti insieme per realizzare una fantasia unica e super primaverile. Per un abbinamento perfetto l’ideale è indossare un top dai toni neutri senza fantasie. La parola chiave con il patchwork è osare, dando spazio alla fantasia.