Alfonso Signorini non ha alcun dubbio: Luca Onestini non è interessato a Nikita Pelizon, ma ad Oriana Marzoli. A detta del conduttore del GF Vip, il suo concorrente più rodato potrebbe creare dinamiche interessanti.

Da quando è entrato al GF Vip, Luca Onestini ha scatenatato parecchie dinamiche. La prima Vippona a rivolgergli attenzioni è stata Nikita Pelizon, che ha chiaramente ammesso di essere interessata a lui. Non solo, la bella triestina ha confessato di averlo iniziato a puntare ben prima dell’inizio del reality, ovvero quando ha scoperto il suo profilo su Instagram. Oltre a Nikita, anche Giaele De Donà si è detta attratta da lui. In tutto questo marasma di sentimenti, Alfonso Signorini crede che Onestini stia puntando Oriana Marzoli.

Ospite di Casa Chi, Signorini ha dichiarato:

“Luca è un grande professionista dei reality. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già a Oriana, sta puntando lei”.