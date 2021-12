Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 17 dicembre con la ventottesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Manila Nazzaro ha comunicato la sua decisione di restare nella casa più spiata d’Italia.

Ecco cosa è successo.

Manila Nazzaro, la ventottesima puntata del GF Vip

Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip gli inquilini hanno dovuto comunicare la propria decisione, in merito alla volontà o meno di proseguire il proprio percorso nella casa più spiata d’Italia. Il reality, infatti, proseguirà fino al 14 marzo. Qualcuno ha già preso la sua decisione nel corso della precedente puntata, mentre gli altri hanno comunicato la propria volontà nel corso dell’ultima puntata.

Tra questi proprio Manila Nazzaro, che negli ultimi giorni sembrava intenzionata a lasciare il reality.

Manila Nazzaro, le parole di Lorenzo Amoruso

Negli ultimi giorni Manila Nazzaro sembrava pronta a lasciare la casa più spiata d’Italia. Questo in quanto la showgirl aveva ricevuto una telefonata particolare da parte della famiglia. Una notizia che non è passata di certo inosservata, con molti curiosi di scoprire quale sarebbe stata la decisione definitiva dell’ex Miss Italia.

Sull’argomento è intervenuto il compagno, Lorenzo Amoruso, che su Instagram ha spiegato: “Qualcuno ha insinuato che vuole più soldi e altre situazioni sgradevoli. Gentilmente, evitate commenti stupidi, se non sapete di cosa si tratta astenetevi“. Per poi aggiungere: “Ci sono problemi familiari che stiamo cercando di risolvere, ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà probabilmente, speriamo, una soluzione, la decisione sarà comunque di Manila. Aspetteremo cosa succederà. Non buttate voci in giro quando non sapete di cosa si tratta“.

Manila Nazzaro non lascia la casa del Grande Fratello Vip

Come già detto nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, i vipponi sono stati chiamati a comunicare la propria decisione in merito alla volontà di proseguire o meno il proprio percorso nella casa più spiata d’Italia.

La prima ad essere stata interpellata dal conduttore è Sophie. Quest’ultima ha quindi confermato la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, tanto da affermare: “Ovviamente vado avanti“. Per quanto riguarda il rapporto con Gianmaria ha aggiunto: “Dovrà portare ancora tanta pazienza!”.

Dopo è stata la volta di Davide che dopo aver fatto il suo ingresso in studio nelle vesti dell’iguana Alfie ha affermato: “Non voglio lasciare il mio posto a qualcun altro, quindi continuo”. A seguire è stato il turno di Manila che dopo giorni di perplessità, ha comunicato di voler proseguire la propria esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Le parole di Manila Nazzaro

L’ex Miss Italia ha infatti dichiarato: “È stata una settimana abbastanza impegnativa… Voglio subito dire grazie a tutti, i grandi fratelli e le grandi sorelle, perché senza di loro sarei già uscita. Ho parlato più volte con i parenti e con il mio compagno Lorenzo, che è stato colui che mi ha spinto a prendere questa decisione. So di avere i miei figli e il mio amore Lorenzo accanto, sono troppo riconoscente per questa esperienza per mollare qua”.