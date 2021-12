Nel corso del daytime del Grande Fratello Vip di venerdì 17 dicembre, il reality show è tornato sul piccolo schermo mostrando ai telespettatori nuovi momenti particolarmente intensi ed emozionati.

GF Vip, daytime di venerdì 17 dicembre: i nuovi concorrenti in arrivo

Il daytime del Grande Fratello Vip di venerdì 17 dicembre ha rappresentato un’occasione estremamente speciale in quanto ha anticipato la messa in onda della 28esima puntata del reality. Nel corso della puntata ancora inedita, infatti, faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia tre nuovi concorrenti che sostituiranno quelli che hanno deciso di non accettare il prolungamento dello show e tornare alla propria vita.

Si attende, quindi, che il conduttore Alfonso Signorini comunichi in modo ufficiale l’arrivo di Federica Calemme, Alessandro Basciano ed Eva Grimaldi.

GF Vip, daytime di venerdì 17 dicembre: Soleil Sorge si sfoga con Biagio D’Anelli

Nel corso del daytime di venerdì 17, uno dei temi più dibattuti continua a essere il triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. A questo proposito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di confidarsi con l’esperto di gossip Biagio D’Anelli, rivelandogli di essersi sentita usata e tradita nel momento in cui Alex Belli ha scelto di andare via con la moglie Delia Duran.

In questo contesto, Biagio D’Anelli ha offerto tutto il suo supporto alla coinquilina che, continuando a inseguire il proprio flusso di pensieri, ha ipotizzato: “O era tutta una strategia e stai facendo il finto. Oppure non hai le p***e di andare avanti e vivi una vita che non vuoi”.

GF Vip, la rivelazione di Gianmaria Antinolfi nel daytime: “L’ansia mi sta distruggendo”

Infine, durante il daytime di venerdì 17, ci sono state forti tensioni e incomprensioni tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. A seguito di una discussione causata dall’olio, infatti, Sophie Codegnoni ha definito molto permaloso il coinquilino che ha improvvisamente deciso di allontanarsi nel bel mezzo della discussione.

Dopo aver lasciato la ragazza, Gianmaria Antinolfi si è diretto in confessionale dove ha ammesso di essere travolto dalla paura di perdere l’ex tronista di Uomini e Donne e dall’ansia di vederla uscire dalla Casa. Questi sentimenti spingono l’imprenditore ad allontanare – in modo spesso brusco – la ragazza.