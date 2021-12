Katia Ricciarelli, nella casa del Grande Fratello Vip, non riesce più ad alzarsi e Davide ha deciso di chiedere aiuto alla regia. Il momento esilarante nella zona della piscina.

GF Vip, Katia non riesce ad alzarsi: momento divertente

Katia Ricciarelli è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Nonostante abbia avuto diversi scontri, è riuscita a creare degli ottimi rapporti con gli altri concorrenti. Uno di questi è sicuramente Davide Silvestri e proprio con lui è diventata protagonista di un momento davvero divertente avvenuto nella zona della piscina.

GF Vip, Katia non riesce ad alzarsi: Davide chiede aiuto alla regia

Katia Ricciarelli è rimasta seduta per terra e non è più riuscita ad alzarsi. Sono stati momenti davvero molto divertenti, perché la donna ha chiesto aiuto a Davide, che a sua volta si è rivolto alla regia.

Il concorrente non riusciva proprio a farla alzare. “Katia ti aiuto, attaccati, vai che ce la facciamo” l’ha incoraggiata. “Grande Fratello dateci una gru! Ce l’avete un muletto?” ha chiesto Davide alla regia. A quel punto i due hanno iniziato a ridere a crepapelle ed è stato davvero un bel momento.

Il momento è stato davvero esilarante e i due protagonisti si sono molto divertiti.

Nonostante questo, non sono mancate le polemiche sul web. “La battuta sul muletto poteva risparmiarsela, anche se fatta in buona fede. Al posto della regia, avrei deviato le riprese, ma oramai la delicatezza è rara e si espone al pubblico tutto. Lei ride, ma potrebbe comunque essere imbarazzata” ha commentato un utente su Twitter. In realtà Katia Ricciarelli non si è offesa, anzi si è molto divertita, proprio come i telespettatori.